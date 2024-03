Elezioni in Russia, lunga coda al Consolato di Milano per votare. Tensioni tra pro e anti Putin

Milano, 17 marzo 2024 – Lunga coda, nella giornata di domenica, al Consolato russo di Milano per i residenti in Italia con diritto di voto alle presidenziali. La fila va dall’ingresso in via Sant’Aquilino e si snoda facendo il giro dell’intero isolato.

Lunghe code e contestazioni davanti al Consolato russo l’ultimo giorno di votazioni delle elezioni politiche in Russia

Tra le persone in coda c’è chi non nasconde il sostegno al presidente uscente, ma anche chi si dichiara apertamente ostile. Diversi i battibecchi, soprattutto intorno alle 12, orario in cui è stata convocata la protesta pacifica "Mezzogiorno contro Putin" nel nome del dissidente Aleksej Navaly, morto in una colonia penale dell'Artico a metà febbraio.

Battibecchi tra sostenitori e oppositori Putin

Una sostenitrice di Putin ha strappato di mano ad un oppositore un manifesto che denunciava l'assenza di elezioni libere in Russia. Mentre, un’altra si è presentata con un poster con l’immagine di Navlany.

Elezioni in Russia, donna al voto al Consolato di Milano (Frame video Localteam)

Vladimir Putin è in corsa per il quinto mandato e potrebbe, tecnicamente, rimanere al comando fino al 2036, grazie alle modifiche alla costituzione. ​Nel terzo e ultimo giorno di voto, l'affluenza alle urne avrebbe superato questa mattina il 60%. Almeno secondo la Commissione elettorale.

Nel terzo e ultimo giorno di voto, l'affluenza nazionale totale, inclusi i voti elettronici, ha superato il 61,37% alle 9.45 ora di Mosca (le 7.45 italiane), secondo i dati comunicarti dalla presidente della Commissione elettorale, Ella Pamfilova, citata dall'agenzia Tass.