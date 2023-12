Mezzi pubblici a Natale, Capodanno, Epifania: gli orari di metro, tram e bus

Milano, 21 dicembre 2023 – Metropolitane, tram e bus circoleranno con orari ridotti nel periodo natalizio. Per muoversi a Milano con i mezzi pubblici nel periodo da Natale alla Befana arriva la guida di Atm. Le corse a cura dell’azienda di trasporti milanesi, non mancheranno, seppur in forma ridotta, anche il 25 dicembre, il giorno di Natale. Mentre alla vigilia, a San Silvestro, Santo Stefano e l’Epifania gli orari dei mezzi saranno gli stessi di un normale giorno festivo.

Ecco i principali orari dei mezzi e degli altri servizi durante il periodo natalizio. Sul sito Atm è possibili consultare la guida completa.

La linea rossa della metrò: ecco gli orari delle feste (Archivio)

Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, tutte le linee sono in servizio, i mezzi circoleranno dalle 7 alle 19:30 circa. Non fanno servizio le linee notturne.

Il 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. Tutte le linee metropolitane in queste date seguono l’orario festivo. Dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

1 gennaio. Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1 , M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno.

Il 26 dicembre e il 6 gennaio tutte le linee seguono l'orario festivo. Il 30 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee NM1, NM2, NM3 e NM4 seguono l’orario del sabato. Le corse scolastiche sono sospese. Il 27, 28, 29 dicembre, 2, 3, 4 e 5 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì-venerdì. Le corse scolastiche sono sospese. Il 24, 31 dicembre e 1 gennaio tutte le linee seguono l’orario di un normale giorno festivo.

Fanno eccezione queste linee, che seguono un orario festivo programmato solo per questi giorni:

Linee urbane: tram 3, tram 4, tram 12, tram 14, tram 16, tram 27, filobus 90 e filobus 91 (consultate le pagine dedicate di Atm). E le linee suburbane

Metropolitane

M1: Da Sesto FS per Bisceglie (7:10-19:16), per Rho Fiera (7:19-18:51), per Molino Dorino (7:19-19:11). Da Bisceglie per Sesto FS (7:21-19:16). Da Molino Dorino per Sesto FS (7:09-19:03). Da Rho Fiera per Sesto FS (7:22-19:00). Da Duomo per Bisceglie (7:29-19:35), per Molino Dorino (7:38-19:30), per Rho Fiera (7:38-19:10), per Sesto FS (7:28-19:30). Queste le frequenze delle corse: ogni 8 minuti per la tratta Sesto Fs-Pagano. Ogni 16 minuti per le diramazioni per Rho Fiera e Bisceglie.

M2: Da Abbiategrasso per Gobba 6:53-19:16. Da Assago Forum per Gobba 6:59 - 19:04. Da Famagosta per Cologno Nord 7:05 - 19:18. Da Famagosta per Gessate 6:55-19:10. Da Gessate per Famagosta 6:59 - 19:05. Da Cologno Nord per Famagosta 7:05 - 19:03. Da Gobba per Assago Forum 7:14-19:12. Da Gobba per Abbiategrasso 7:04 -19:30. Le frequenze delle corse: ogni 7,30 minuti per la tratta Famagosta-Cascina Gobba. Per la tratta Assago Forum-Cologno Nord/Gessate: ogni 30 minuti.

M3: Da Comasina per San Donato 7:00 -19:24. Da San Donato per Comasina 7:00 - 19:24. Da Duomo per San Donato 7:17 - 19:40. Da Duomo per Comasina 7:14 - 19:38. Treni ogni 7 minuti e 30.

M4: Da Linate Aeroporto per San Babila 7:00 - 19:30. Da San Babila per Linate Aeroporto 7:00-19:30. Treni ogni 4 minuti circa.

M5: Da Bignami per San Siro 7:00 - 19:35. Da San Siro per Bignami 7:00 - 19:31. Da Garibaldi per Bignami 7:15 - 19:46. Da Garibaldi per San Siro 7:12 - 19:47. Treni ogni 4 minuti circa.

Tram e bus

Linea per linea di superficie, trovate gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea qui per le linee urbane, qui per le linee dei bus extraurbane, qui per le linee subaffidate di Autoguidovie, Stie, Air Pullman, Star Mobility

I bus delle linee notturne non fanno servizio solo nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Negli altri giorni: le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti come al solito. Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Il 24 dicembre dalle 13:00 alle 20:00. 25 dicembre sostituita dal bus 925. 26 dicembre dalle 13:00 alle 20:00. 31 dicembre dalle 13:00 alle 20:00. 1 gennaio sostituita dal bus 925. 6 gennaio dalle 13:00 alle 20:00.

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina. Nelle altre giornate seguono il consueto orario.

Domenica 24, lunedì 25, martedì 26, domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio tutti gli ATM Point sono chiusi. Sabato 6 gennaio gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Chiusi tutti gli altri. L’ATM Point di Monza è chiuso il 24, 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Dalle 20:00 di venerdì 22 dicembre alle 07:00 di lunedì 8 gennaio i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo restano aperti h24 e gratuiti.

Il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di Vittor Pisani, piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

Il 25 dicembre chiudono alle 21 i parcheggi di Bisceglie, Caterina da Forlì, Lampugnano, Molino Dorino, Cascina Gobba, Famagosta, Maciachini, Rogoredo, Romolo Multipiano, San Donato Paullese/Emilia, e Cassiodoro. I parcheggi di Abbiategrasso, Romolo raso, Vittor Pisani, Bovio, Quarto Oggiaro, Forlanini e Molinetto di Lorenteggio restano sempre aperti. Nelle altre giornate i parcheggi seguono il consueto orario.

Radiobus di quartiere: il servizio è sospeso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Smart Bus Basiglio: il servizio è sospeso il 25 e 26 dicembre. Chiama Bus Peschiera Borromeo: il servizio è sospeso il 25, 26, 30 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Per le persone con ridotta capacità motoria, visiva e uditiva è possibile controllare il funzionamento in tempo reale di ascensori e montascale in tutte le stazioni della metropolitana da questa pagina. Mentre è possibile consultate queste pagine per saperne di più sui servizi disponibili. Prima di mettersi in viaggio è possibile chiamare numero 02 48 607 607, digitando il tasto 1 per sapere se gli impianti sono in servizio. Gli operatori danno la precedenza alle telefonate di passeggeri con disabilità.