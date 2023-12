Farmacie aperte a Milano domenica 24, Natale e Santo Stefano: nome, orario e indirizzo

Milano, 21 dicembre 2023 - Sperando di non averne bisogno e di passare vigilia, Natale e Santo Stefano in totale salute eccovi le principali farmacie aperte a Milano e il loro indirizzo. Per l’elenco completo delle provincia di Milano e della Lombardia potete consultare farmaciediturno

Farmacie aperte il 24 dicembre

LAFARMACIA.CENTRO MILANO, Via Broletto, 1 Tel:· 02 876457. Orario 10–20

Farmacia Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio, 26 Tel: 02 469 5281. Aperto 24 ore

Farmacia Canonica Milano, Via Luigi Canonica, 32. Tel: 02 3360 9233. Orario 08–19

Farmacia Ambreck, Via Antonio Stradivari, 1. Tel: 02 2952 6966. Aperto 24 ore su 24

LloydsFarmacia Milano,P.za de Angeli Ernesto, 1. Tel: 02 498 4165. Aperto 24 ore su 24

Farmacia Boots Stazione Centrale,Piazza Duca d'Aosta, 1. Tel: 02 669 0735. Orario 8–20

Farmacia CoFa Lima Milano, Via Plinio, 1. Tel 02 2952 9875. Orario:10–14, 15–19

Farmacia Formaggia, Corso Buenos Aires, 4. Tel 02 2951 3320. Orario 08:30–22

Farmacia Cairoli - Farmacie Stilo Milano, Via S. Giovanni sul Muro, 9. Tel: 02 8646 4906. Orario: 08:30–19:30

Farmacia Ferrarini, Piazza Cinque Giornate, 6 · 02 5519 4867. Orario: 24 ore su 24

FARMACIA DR. MADIA, V.le Zara, 38 · 02 608 1454. Orario: 24 ore su 24

Farmacia Repubblica, Viale Tunisia, 41 · 02 669 4244. Orario: 09–20

Farmacia Alla Porta - Farmacie Stilo Milano, Corso di Porta Romana, 126 · 02 5832 7400. Orario: 08:30–19:30

Farmacia della Roggia - FARMACIE ITALIANE, Viale Toscana, 17 · 02 875824. Orario: 09:30–18:30

Nuova Farmacia Beretta, Viale Bligny, 47 · 02 5831 5686: Orario 9–21

Farmacie aperte 25 dicembre

LloydsFarmacia Milano, P.za de Angeli Ernesto, 1 · 02 498 4165. Aperto 24 ore su 24

Lafarmacia.Centro Milano, Via Broletto, 1 · 02 876457. Orario: 8–20

Farmacia Ambreck, Via Antonio Stradivari, 1 · 02 2952 6966. Aperto 24 ore su 24

Farmacia Alla Porta - Farmacie Stilo Milano, Corso di Porta Romana, 126 · 02 5832 7400. Orario: 8–20

Farmacia Cairoli - Farmacie Stilo Milano, Via S. Giovanni sul Muro, 9 · 02 8646 4906. Orario 7:30–20

Farmacia Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio, 26 · 02 469 5281. Aperto 24 ore su 24

Farmacia Missori Snc, Piazza Giuseppe Missori, Via Paolo da Cannobio, 3 · 02 876035. Orario: 8:30–19

Farmacia Giulio Cesare, Via Monte Rosa, 27 · 02 4800 4456. Orario: 8:30–19:30

Farmacia Meda, Via Giuseppe Meda, 37 · 02 8951 1210. Orario 08:15–13:15, 14:45–19:45

Farmacia Broletto, Via Broletto, 30 · 02 8646 4895. Orario 8:30–19:30Farmacie Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi, 25. Orario 9–12:30, 15:30–19:30

Farmacia Ferrarini,Piazza Cinque Giornate, 6 · 02 5519 4867. Orario 00–08:30, 15–00

Farmacia della Roggia - FARMACIE ITALIANE, Viale Toscana, 17 · 02 875824. Orario 8:30–19:30

Farmacia Boots Stazione Centrale, Piazza Duca d'Aosta, 1 · 02 669 0735. Orario 8–20Farmacia CoFa Lima Milano, Via Plinio, 1 · 02 2952 9875. Orario 8:30–19:30

Farmacia Formaggia, Corso Buenos Aires, 4 · 02 2951 3320. Orario 8–00

Farmacia Amadeo sas del dott. Tommaso Latella, Via Giovanni Antonio Amadeo, 40 · 02 747700. Orario 8:30–13:30, 15–19:30

Farmacia Gabbiani, Via della Moscova, 22 · 02 655 5805. Orario 8:30–13:30, 15–19:30

Farmacia Carletti - Rete Club Salute, Via Mac Mahon, 111 · 02 3300 2282. Orario 8:30–19:30

Nuova Farmacia Beretta-aperti 365 giorni all'anno, Viale Bligny, 47 · 02 5831 5686 Orario 9–21

Farmacie aperte il 26 dicembre