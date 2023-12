Mostre e musei aperti a Milano il 24, 25 e 26 dicembre 2023 per un Natale artistico

Milano, 18 dicembre 2023 - Vigilia, Natale e Santo Stefano. Ecco come trascorrere un po' di tempo fuori casa per chi rimane in città per le feste, si può scegliere tra diverse mostre temporanee ed esposizioni permanenti, alcune a pagamento altre a ingresso libero. Da Perugino a Palazzo Marino a Vincent Van Gogh al Mudec, dall’arte contemporanea di James Lee Byars all’Hangar Bicocca alla mostra sull’IA all’Osservatorio di Fondazione Prada. Ecco una selezione di quelle che si possono visitare anche a Natale.

Il Battesimo di Cristo del Perugino

Sala Alessi a Palazzo Marino ospita “Il Battesimo di Cristo” capolavoro del Perugino, in prestito dalla Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 14 gennaio 2024. L’opera è stata realizzata nei primi anni del Cinquecento per essere la tavola maestosa e centrale del polittico della chiesa di Sant’Agostino a Perugia. Grazie ad aggiornati studi storici, tecnici e documentali, e attraverso uno scenografico allestimento in digitale, in Sala Alessi è riprodotta integralmente l’originaria struttura del polittico, regalando ai visitatori non solo la visione del capolavoro di Perugino, ma anche la magia di una ricostruzione animata dell'intero complesso. Come ogni anno la mostra è a ingresso libero con visite guidate da storici dell’arte, per immergersi completamente nel mondo dell’arte rinascimentale e del Perugino nell’anno di celebrazioni per il Cinquecentenario dalla morte. Gli orari durante le festività: 24 e 31 dicembre 2023 dalle ore 9.30 alle 18.00, 25 dicembre 2023 dalle ore 14.30 alle 20.00, 26 dicembre 2023. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano

Sebastião Salgado. Amazônia

Sette anni per conoscere a fondo i territori e l’anima dell’Amazzonia: questo è il viaggio che Sebastião Salgado ha compiuto, e di cui oggi possiamo godere i frutti nella mostra alla Fabbrica del Vapore. Le 200 foto descrivono la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano, e il sound design creato da Jean-Michel Jarre registrando i suoni reali dell’Amazzonia crea un’atmosfera immersiva. Attirando l’attenzione sulla bellezza incomparabile di questa regione e sulla fragilità del suo ecosistema, Salgado ci invita a riflettere sulla situazione ecologica e sulla relazione che gli uomini hanno oggi con essa. Orari durante le feste: 24 e 31 dicembre: 10-14,30 (ultimo ingresso ore 13.30). 25 dicembre: 15-20 (ultimo ingresso ore 19). La biglietteria chiude un’ora prima. Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 Milano

Vincent van Gogh. Pittore colto

Al Mudec, Museo delle Culture la mostra “Vincent Van Gogh. Pittore colto”, racconta attraverso 90 opere aspetti forse ancora poco noti dell’artista. Van Gogh fu il pittore che tutti conosciamo, ma anche un intellettuale. La mostra ne racconta questo lato: tra amore per i libri e quello per il Giappone. Tra i capolavori, Salici al tramonto, Paesaggio con covoni e luna che sorge, Moulin de la Galette e Il burrone, dipinto quando l’artista era internato all’ospedale di Saint-Rémy. Accanto alle opere provenienti dal Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, si possono osservare libri d’epoca e le riviste d’arte che Van Gogh amava leggere. Orari durante le feste: domenica 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale: ore 09:30 – 14:00. Lunedì 25 dicembre 2023, Santo Natale: ore 14:30 – 19:30. Martedì 26 dicembre 2023, Santo Stefano: ore 09:30 – 19:30. Mudec, via Tortona 56, Milano

Wes Anderson – Asteroid City: Exhibition

Il legame tra Fondazione Prada e Wes Anderson dura da anni: nel 2015 infatti il regista ha creato il Bar Luce interno al museo, che ricrea le atmosfere di un caffè della vecchia Milano ispirato alle atmosfere di Miracolo a Milano di De Sica e caratterizzato dai colori tipici dei film cult del regista. Questo legame torna a rafforzarsi in occasione dell’uscita in Italia dell’ultimo film di Anderson, Asteroid City, ambientato nel 1955 in un’immaginaria città americana nel deserto durante un convegno di giovani astronomi e cadetti spaziali, sconvolto da misteriosi eventi che cambieranno il mondo. In mostra sono esposti una selezione di scenografie originali, oggetti di scena, modellini, costumi e opere d’arte presenti nel film. Un’occasione unica per sentirsi completamente immersi nel fantastico mondo di Wes Anderson. Orari durante le feste: 24 dicembre 10:00 - 17:00, 25 dicembre – chiuso, 26 dicembre 10:00 - 19:00. Nelle stesse date resterà aperto anche il Bar Luce. Fondazione Prada, Larco Isarco 2, Milano

El Greco, Gabriele Basilico, Goya, Morandi, Nelson

Per la prima volta Milano ospita a Palazzo Reale una grande esposizione dedicata a Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco, uno dei più famosi pittori della fine ‘500 – inizio ‘600. Il percorso dell’esposizione porta attraverso un labirinto, metafora della storia di vita e formazione dell’artista, che visse muovendosi tra le principali città del mediterraneo e si lasciò plasmare dall’arte di tutti i più grandi maestri: Michelangelo, Parmigianino, Correggio, Tiziano, Tintoretto. Tra le oltre 40 opere in mostra ci sono capolavori noti come il Laocoonte della National Gallery di Washington e il Ritratto di Jeronimo De Cevallos del Museo del Prado, oltre ad opere provenienti da istituzioni ecclesiastiche che per la prima volta arrivano in Italia. Sempre a Palazzo Reale proseguono le mostre di: Gabriele Basilico “Le mie città”, Goya “La ribellione della ragione”, Morandi 1890-1964, Jimmy Nelson. “Humanity”. Questi gli orari durante le feste: domenica 24 dicembre (vigilia di Natale) dalle 10.00 - 14.30, lunedì 25 dicembre (Natale) dalle 14.30 - 18.30, martedì 26 dicembre (Santo Stefano) dalle 10.00 - 19.30. L’ultimo ingresso è consentito un'ora prima della chiusura, 30 minuti prima per le mostre gratuite. Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milano

Botero. Via Crucis

Sessanta opere tra oli e disegni preparatori per conoscere uno degli aspetti meno conosciuti di Fernando Botero: il suo rapporto con l’eterno e con la religione. “Fernando Botero: Via Crucis”, è un vero e proprio testamento spirituale, la prima mostra postuma di uno dei più importanti artisti contemporanei. Pittore, scultore e disegnatore, le sue inconfondibili figure con volumi “aumentati” sono diventate firma riconosciuta da tutti, anche da chi non si intende di arte. La visita porta a riflettere sulla poesia, il dramma e la potenza rappresentati della Passione di Cristo. Orari durante le feste: 24 dicembre orario ridotto dalle 10 alle 14, 26 dicembre orario standard dalle 10 alle 18 sabato dalle 10 alle 20. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Museo della Permanente, Via Filippo Turati, 34 Milano.

James Lee Byars

A Pirelli Hangar Bicocca è in corso la mostra dedicata a James Lee Byars, artista americano scomparso nel 1997, che ha influito grandemente sui giovani artisti venuti dopo di lui. E’ la prima retrospettiva dedicata all’artista in Italia, organizzata da un amico di Byars, nonché direttore di Hangar Bicocca: Vincente Todolí. Le opere di Byars sono una combinazione di arte concettuale, installazione ed arte performativa, ed utilizzano materiali diversissimi, come cristallo, velluto, seta, carta, film, foglie d’oro. L’amore per la cultura giapponese ha poi influenzato tutta la sua arte, aggiungendo elementi del teatro Nô e del buddismo Zen, accanto all’arte e alla filosofia occidentale. Da vedere anche “Reincarnations of Shadows”, la mostra di Thao Nguyen Phan. Gli spazi espositivi di Pirelli Hangar Bicocca saranno chiusi domenica 24 dicembre. Aperti da giovedì a domenica, 10.30–20.30, ultimo ingresso ore 19.30. L’ingresso è gratuito. Pirelli Hangar Bicocca, via Chiese 2, Milano.

Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power, 1500-2025

Qual è il legame tra l’intelligenza artificiale e il potere? Come sono legati potere e tecnologia dal 1500 a oggi? La mostra ideata da Kate Crawford, una delle massime ricercatrici internazionali sull’intelligenza artificiale, e Vladan Joler, accademico, ricercatore e artista, vuole aiutarci a comprendere il panorama attuale dell’IA interrogandosi su come siamo arrivati fino a qui e su dove potremmo essere diretti. La narrazione visiva lunga quasi 24 metri delle mappe e dei materiali creati per la mostra aiuta ad entrare in questo mondo, dalla grande rivoluzione dell’invenzione tipografica di Gutenberg, che ha cambiato la modalità e la capacità di scambio informazioni, al futuro che ci aspetta. Aperture speciali: 24 dicembre 14:00 - 18:00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 11:00 - 20:00. Osservatorio Fondazione Prada, Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Storia dell'evoluzione umana

Non è una vera e propria mostra, ma la novità vale una visita anche al Museo di Storia Naturale durante le feste: c'è una nuova sala, riallestita dopo una progettazione attenta e contemporanea si tratta della sala dedicata alla “Storia dell'evoluzione umana”, completamente riprogettata in un ambiente immersivo che unisce scienza a elementi multimediali. Nella sala si trovano reperti zoologici dei Primati attuali, resti fossili, manufatti affiancati da linee del tempo grafiche e video. Il museo, resterà chiuso il 25 dicembre, poi sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.30. Ultimo ingresso ore 16.30. Museo di Storia Naturale, Corso Venezia 55, Milano.

Argentina. Quel che la notte racconta al giorno

Il meglio dell’arte contemporanea argentina in mostra al PAC di Milano. “Argentina. Quel che la notte racconta al giorno” è una ricognizione delle opere più politiche e significative realizzate da artisti argentini dagli ultimi 50 anni a oggi. La mostra si apre con le opere di Lucio Fontana e si completa con una rassegna cinematografica dedicata. Aperture speciali: 24 dicembre 10–14:30, 25 dicembre 14:30–18:30, 26 dicembre 10–19:30. Pac, Padiglione d’arte contemporanea, via Palestro 14 Milano.

CantiereMemoria “Ridere e morire”

L’edizione 2023-24 di Cantierememoria propone una rassegna di eventi teatrali, letture, spettacoli musicali, installazioni, incontri e laboratori per riflettere sulle tragedie del presente e del passato attraverso l’ironia che svela le menzogne del mondo. La satira come resistenza non violenta, ma anche come risorsa per alleggerire gli animi con un sorriso di speranza. Il programma prevede laboratori il 25 e 26 dicembre alle ore 15 dal titolo “I giochi della memoria”, seguiti a Natale (ore 16,30) dalla proiezione del film “Il grande dittatore” Charlie Chaplin, a Santo Stefano (ore 18) da “Il cuoco e la sirena”, spettacolo di teatro di figura con musica classica dal vivo con Salvatore Fiorini e Gloria Griffini. Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, Milano.