Milano, la Bocconi intitola a Leonardo Del Vecchio l’edificio di piazza Sraffa: “Imprenditore visionario e filantropo”

Milano, 22 maggio 2025 – All’Università Bocconi di Milano oggi è stato il giorno del Leonardo Del Vecchio Tribute Event, nel corso del quale l’Università ha dedicato a uno dei più importanti imprenditori italiani del Novecento l’edificio nel cuore del campus (via Sraffa 13), dove ogni giorno oltre 5mila studenti seguono le lezioni. Inaugurata anche la mostra fotografica “Sguardi che cambiano il mondo. Storia di Leonardo Del Vecchio”, visitabile fino a ottobre 2025.

L’iniziativa, che ha visto arrivare anche un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segue lo storico accordo, ufficializzato lo scorso ottobre, tra la Fondazione Leonardo Del Vecchio e l’Università Bocconi per l’istituzione del fondo Leonardo Del Vecchio Students Award: un impegno concreto per promuovere un’università sempre più equa e inclusiva. Dotato di 20 milioni di euro, il fondo permetterà ogni anno di sostenere in modo permanente studentesse e studenti meritevoli – che abbiano passato il test - con risorse economiche limitate attraverso esoneri e borse di studio.

Leonardo Del Vecchio è morto il 27 giugno 2022

Vero principe dell'imprenditoria italiana Leonardo Del Vecchio, morto a Milano all'età di 87 anni il 27 giugno 2022, non lo è stato per diritto di nascita. Tutt'altro: in un Paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato, Del Vecchio si è affermato con la stoffa del self made man di stampo anglosassone. “L’eredità di Leonardo Del Vecchio, imprenditore visionario e filantropo, continua a ispirare le nuove generazioni” ha dichiarato il rettore Billari. “La sua storia personale e professionale incarna valori centrali per l’Università Bocconi: impegno, merito, inclusione, fiducia nel talento dei giovani. È nel segno di questa condivisione di principi che abbiamo deciso di intitolare a lui l’edificio di Piazza Sraffa 13 con una targa che ne ricorda il profilo ma che soprattutto è un invito per le nuove generazioni a credere nelle proprie capacità e a non farsi condizionare dalle circostanze di partenza”.

Aprendo la cerimonia Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, ha dichiarato: “Ancora una volta sentiamo di dover ringraziare Leonardo – che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni – per aver creato le condizioni per l’esistenza della Fondazione Leonardo Del Vecchio e per averci trasmesso la consapevolezza della responsabilità che ciascuno di noi ha di generare un impatto positivo sulla società restituendo il bene ricevuto e vissuto. Una responsabilità che ci continua a trasmettere, con una incredibile carica di energia, grazie alla possibilità di seguire con la Fondazione tanti progetti al fianco di persone straordinarie in base ai bisogni e alla coerenza con i valori che hanno animato tutta l’attività di Leonardo. Ovvero educazione, sanità, inclusione sociale e ricerca, con l’obiettivo di operare in ciascun ambito per lasciare un chiaro e sistemico segno di cambiamento positivo”.

"Quello con Università Bocconi – ha aggiunto – è un primo passo di intervento ad alto impatto da cui abbiamo imparato molto, e oggi guardiamo anche ad altre realtà, come al mondo degli Istituti tecnici e della formazione, convinti che tutti meritino di avere gli strumenti per esprimere il proprio talento. C’è bisogno di speranza e per questo siamo ancora più fieri di sapere che centinaia di migliaia di giovani nel tempo, passando attraverso il building titolato a Leonardo, avranno la possibilità di leggere sulla targa a lui dedicata una frase che racchiude molto della sua vita e del suo esempio: “Ero certo che tutto sarebbe dipeso da me e dal mio lavoro”.