Mercato immobiliare a Milano, prezzi in aumento: dove e quanto, quartiere per quartiere

A Milano nella seconda parte del 2024 le quotazioni delle case sono aumentate del 2,1%. Le zone del centro registrano prezzi in crescita del 4,7%, poiché il segmento del lusso resta sempre piuttosto dinamico. Una delle macroaree che si è rivalutata maggiormente è quella di Vercelli – Lorenteggio, che sta beneficiando dell’operatività della metropolitana. Lo stesso è accaduto nella zona di Tolstoj , in via Ludovico il Moro e in zona Lodi - Corsica. Prezzi in aumento nella macroarea di Navigli – Famagosta, ma anche in via Tito Livio, piazzale Cuoco – viale Umbria. Se il mercato immobiliare dei quartieri di Niguarda, Farini, Ca’ Granda è movimentato, in via Ripamonti – Val di Sole e via Ripamonti – Spadolini è in diminuzione. Lieve contrazione dei valori nel quartiere Bovisa dopo anni di crescita. Sostanzialmente invariati i prezzi delle macroaree di Stazione Centrale – Gioia – Fulvio Testi , di Città Studi – Indipendenza e di Fiera – San Siro. Tutti questi dati arrivano dalle ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.