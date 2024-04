Il Duomo batte il Colosseo, a Milano volano i prezzi per una casa all’ombra della Madonnina: ecco quanto costa. La classifica

Milano, 23 aprile 2024 – Il Duomo di Milano batte il Colosseo a Roma: una casa con vista sulla Cattedrale costa infatti oltre 3.000 euro/mq in più che con vista sul monumento simbolo della Capitale. Più conveniente acquistare vicino a Mole Antonelliana e Torre di Pisa. Tutti questi dati emergono dall’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato i prezzi delle case nel raggio di 10 minuti a piedi da alcuni tra i principali monumenti italiani.

Il podio: Milano, Roma e Firenze

Nella classifica dei prezzi, nessuno si avvicina al Duomo di Milano, in prossimità del quale acquistare un immobile significa spendere, mediamente, oltre 9.700 euro/mq. Nulla di paragonabile al Colosseo romano, che, pur piazzandosi in seconda posizione, richiede un budget di poco superiore ai 6.400 euro/mq medi, se si desidera vivere a distanza di passeggiata. Sul gradino più basso del podio si trova invece Ponte Vecchio, a Firenze, dove, per comprare una casa distante non più di 10 minuti a piedi dal celebre ponte, è necessario sborsare mediamente circa 5.900 euro/mq.

In tutti e tre i casi, comunque, la spesa necessaria per l’acquisto nei dintorni del monumento è di gran lunga superiore rispetto al costo medio di una casa in vendita nella medesima città: alla fine di marzo 2024, comprare casa a Milano costa infatti, mediamente, 5.364 euro/mq, mentre a Roma 3.359 euro/mq. Firenze è una via di mezzo tra le due, con un prezzo medio richiesto pari a 4.187 euro/mq.

Torino e Pisa più ‘economiche’

Guardando agli altri monumenti analizzati, in quarta e quinta posizione troviamo due veri e propri tesori veneti, ovvero Piazza San Marco, a Venezia, e l'Arena di Verona. Se vicino all'iconica piazza veneziana i prezzi delle case sfiorano i 5.300 euro/mq di media, nei dintorni del prestigioso anfiteatro veronese la spesa media equivale a 4.582 euro/mq. Anche in queste due città, come per Milano, Roma e Firenze, l’acquisto nei pressi del monumento è comunque decisamente più oneroso rispetto alla media metropolitana.

Al termine del primo trimestre del 2024, a Venezia i costi medi degli immobili si attestano sui 3.192 euro/mq, contro i 2.564 euro/mq di Verona. Si deve scendere, e di parecchio, con il prezzo, se si guarda infine ai due monumenti nei pressi dei quali è più economico comprare casa: si tratta della Mole Antonelliana, a Torino, dove per acquistare un immobile nel raggio dei 10 minuti a piedi sono necessari circa 3.100 euro/mq di media, e della Torre di Pisa, la più conveniente tra le 7 bellezze analizzate, visto che servono esattamente 2.900 euro/mq medi per assicurarsi un'abitazione prossima alla celebre torre pendente. Pisa è anche il centro in cui il gap economico tra un acquisto medio o vista torre è minore, appena 300 euro: un’abitazione in città costa infatti, alla fine di marzo, 2.600 euro/mq. A Torino, invece, la differenza tra i due prezzi rimane rilevante, considerato che servono “solo” 1.946 euro/mq di media per assicurarsi un immobile in città.