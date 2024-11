Posso accarezzare il cane? E al pensionato sparisce il Rolex da 20mila euro

Milano – La scusa del cane: "Che bel cucciolo, posso tenerlo al guinzaglio?". Poi il gesto fulmineo. E il proprietario dell'animale che si accorge all'improvviso che la sconosciuta si è portata via un Rolex Daytona da 20mila euro. La vittima del raggiro con furto di orologio incluso è un settantenne milanese, derubato alle 13 di domenica 3 novembre in piazza XXV Aprile.

L'incontro in centro

Stando a quanto ricostruito, l'anziano stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio quando si è imbattuto in una donna, probabilmente originaria dell'Est Europa, che si è avvicinata sorridendo e ha mostrato grande interesse per il cane. "Posso accarezzarlo? Me lo fa tenere al guinzaglio?", ha chiesto la sconosciuta. Il settantenne, per nulla insospettito, ha passato il guinzaglio alla donna, ma non si è accorto che proprio in quel momento lei gli stava sfilando il cronografo dal polso sinistro.

La fuga in macchina Al momento dei saluti, il pensionato si è accorto che gli mancava qualcosa: il prezioso Daytona. La donna, però, era già lontana, dopo essere salita a bordo di una macchina guidata da un complice che si è allontanata in direzione piazzale Baiamonti. Al settantenne non è rimasto altro da fare che chiamare il 112 per denunciare il furto con destrezza alla polizia: le indagini per risalire all'identità della donna e dell'autista partiranno dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.