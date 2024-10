Rubano borse, zaini e occhiali dalle auto parcheggiate e li rivendono online: tre arresti a Corsico

Milano, 8 ottobre 2024 – Polizia di Stato in azione a Corsico. Gli agenti hanno denunciato in concorso due cittadini cileni di 35 e 20 anni e una connazionale di 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per ricettazione, e i due uomini anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’auto sospetta

Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno individuato a Corsico un veicolo con due persone, già segnalato per furti a bordo di auto. L’autovettura si è poi diretta verso piazza 1° Maggio e si è fermata all’interno di alcuni box, dove subito dopo i due occupanti hanno scaricato dei trolley.

La refurtiva

I poliziotti che li seguivano hanno voluto procedere a dei controlli e hanno trovato, oltre ai due trolley, altre due borse da viaggio con all’interno indumenti femminili, tre pc portatili, un paio di cuffie e un passaporto di una donna risultato tutto materiale rubato precedentemente nel parcheggio dell’outlet di Rodengo Saiano in provincia di Brescia.

Nel bagagliaio dell’auto, sono stati trovati diversi gioielli tra cui collane e orecchini della stessa donna a cui era stato rubato il passaporto, nel cruscotto, invece, un contenitore con due anelli e, all’interno della portiera lato guidatore, sono stati rinvenuti due punte di trapano, un coltello a lama pieghevole e una forbice utilizzati per infrangere i vetri delle autovetture.

Altri sequestri nel box e in casa

Non solo, all’interno del box i poliziotti hanno sequestrato alcuni capi di abbigliamento, quattro trolley, uno zaino, cosmetici ed effetti personali. Nell’abitazione del 35enne, dove era presente la compagna 34enne, i poliziotti hanno infine trovato 12 borse, 6 paia di scarpe, zaini, cinture, occhiali, tutte di diverse marche di moda e due orologi Rolex.

Merce in vendita sul web

Inoltre, gli agenti hanno constatato che diversi prodotti sequestrati erano stati pubblicati su diversi siti per la vendita online. Nei prossimi giorni verrà diffusa sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti, tutta la merce recuperata in modo da poter individuare i legittimi proprietari.