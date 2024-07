Ruba un Rolex Daytona a un giocatore di golf: inseguito dal proprietario e poi arrestato

Menaggio (Como), 29 luglio 2024 – Credendo di non farsi notare, si è avvicinato alla sacca da golf mentre il proprietario era impegnato in un lancio, ha sfilato un Rolex Daytona da 20mila euro ed è fuggito. Ma non abbastanza in fretta. Il proprietario lo ha visto e inseguito, riuscendo a fermarlo mentre arrivavano i carabinieri di Menaggio, che erano stati immediatamente avvisati.

Sandro Massa, 47 anni di Nichelino, è stato così arrestato in flagranza per tentato furto con destrezza. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato, quando l’uomo, che aveva con sé anche un binocolo, si è intrufolato all’interno del Menaggio e Cadenabbia Golf Club in via Wyatt. Ha poi osservato i giocatori, fino a individuarne uno, un cinquantenne di San Siro, che riponeva l’orologio nella sacca prima di iniziare la partita. Lo ha quindi seguito e ha approfittato di un attimo in cui il giocatore non guardava la golf cart su cui aveva riposto la sacca. Ma è stato un attimo: il cinquantenne ha fatto in tempo a voltarsi e vedere Massa che frugava nella sua sacca, per poi fuggire con l’orologio. Lo ha inseguito mentre chiamava i carabinieri, che sono arrivati in pochissimi minuti, prima che il ladro riuscisse a sottrarsi alla presa del derubato e di altre persone presenti, che sono a loro volta intervenute, impedendogli di avviarsi verso l’uscita.

L’orologio è stato trovato addosso al quarantasettenne e immediatamente restituito, Massa arrestato, in attesa del direttissimo che si svolgerà oggi. Il fatto che l’uomo, già noto alle forze di polizia, avesse con sé un binocolo, fa ritenere che quel furto non sia stato occasionale, ma piuttosto ben studiato.