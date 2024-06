Abbraccia anziano simulando un approccio amoroso: gli porta via il Rolex da 15mila euro

Milano, 25 giugno 2024 – Un altro furto di orologi. Un altro tipo di tecnica. Se nello scorso weekend un turista cinese e una novantenne italiana erano stati derubati rispettivamente da tre uomini in Foro Buonaparte e da una donna armata di coltello in via Marghera, nel primo pomeriggio di lunedì 24 giugno, un anziano è stato depredato del suo cronografo con la tecnica dell'abbraccio.

In zona Centrale

Il raid è andato in scena alle 13.45: un settantenne è stato avvicinato da una sconosciuta, che l'ha fermato sul marciapiedi e l'ha abbracciato, fingendo interesse nei suoi confronti. Dopo pochi secondi, la donna ha salutato affettuosamente il pensionato e si è allontanata. Solo in quel momento, il settantenne si è accorto di non aver più al polso sinistro il suo Rolex Submariner modello Hulk del valore di 15mila euro.

Le indagini

L'uomo ha denunciato il furto agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per risalire all'identità della donna.

L'inchiesta partirà dalla descrizione fornita dalla vittima e dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona: non è escluso, come capitato in altri casi, che ci fosse un complice ad attendere la ladra a bordo di un'auto parcheggiata poco lontano.