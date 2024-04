Milano, riaperto lo storico Esselunga di via Monte Rosa

Ha riaperto oggi martedì 16 aprile a Milano lo storico Esselunga in via Monte Rosa.

Il supermarket è il secondo negozio che Esselunga aveva aperto a Milano e in Italia. Inaugurato il 23 gennaio del 1958, con una superficie di 679 metri quadrati, è stato chiuso negli ultimi 10 mesi per essere ristrutturato e ampliato. Oggi si estende su una superficie di vendita di 1.021 metri quadrati e si presenta rinnovato nella struttura e nei servizi per rispondere a nuove esigenze di acquisto. In particolare, è stato arricchito dei reparti di carne, gastronomia, pane e pasticceria Elisenda con banco a servizio e frutta e verdura sono disponibili anche sfuse. Completa l’offerta la nuova enoteca con caveau e la presenza di un sommelier per orientare i clienti nelle scelte di acquisto.

L’area casse è stata potenziata con nuove postazioni self checkout per una spesa rapida. Ulteriore novità è rappresentata dal Bar Atlantic, il 121esimo della rete Esselunga con una sala con oltre 40 posti a sedere. Qui i clienti possono fermarsi per la colazione, il pranzo o per l’aperitivo con menù che variano settimanalmente.

Il Bar Atlantic

Nel nuovo negozio lavorano 51 persone. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.