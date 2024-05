Chi è Marco Elio Rottigni, il milanese nominato nuovo direttore generale dell’Abi

Milano – Il milanese Marco Elio Rottigni, è stato nominato nuovo direttore generale dell'Abi, raccogliendo il testimone di Giovanni Sabatini. La proposta è stata decisa "all'unanimità dal Consiglio". Il Consiglio inoltre per l'Assemblea del 9 luglio 2024, ha proposto la conferma di Antonio Patuelli alla presidenza dell'Abi, per un sesto mandato.

Nato a Milano, classe ‘61, l'attuale responsabile della Divisione international subsidiary banks di Intesa Sanpaolo, ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1982 alla Banca Commerciale italiana come analista finanziario.

Rottigni inizia così un percorso che lo porta a ricoprire diversi incarichi in ambito commerciale e creditizio, fino ad essere nominato Direttore di sede centrale (mercati corporate, private banking e retail) e di due filiali dipendenti nel 1998. Dal 2000 al 2004 è Global Relationship Manager Large Corporate, nei settori Buildings & Constructions - Telecom & Media in Banca Intesa. Nel 2005 assume l'incarico di Responsabile dell'Area Nord Est della Direzione Mid Corporate all'interno della Divisione Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo; dopo 4 anni, ad aprile 2009, viene nominato Responsabile della Direzione Mid Corporate Italia.

Nel 2013 assume la responsabilità anche del segmento Public Finance (ex Biis), nella costituita Direzione Corporate e Public Finance, affiancando le aziende negli anni di maggiore cambiamento legato agli andamenti congiunturali e ai processi di internazionalizzazione dell'industria italiana. Nell'estate del 2016 viene nominato Responsabile della Direzione Global Corporate, che gestisce circa 2.000 gruppi italiani ed esteri con un fatturato superiore ai 350 mln di euro, oltre a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione. Nel gennaio 2018 viene nominato Chief Lending Officer.

Dal primo gennaio 2020 diventa responsabile della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sp. Rottigni è stato Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo del CdA di Mediofactoring S.p.A. (2010-2011), Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo del CdA di Leasint S.p.A. (2010 - 2013), Consigliere di amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Société Européenne de Banque SA (2011 - 2014), Membro del Comitato Credito di Mediocredito Italiano (dal 2014) e da aprile 2016 è Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking.