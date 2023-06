Milano, le case di lusso invadono il mercato: il record dell’attico da 470 mq venduto a 18 milioni di euro

Milano – Il record è di un attico di 470 metri quadrati, più grande terrazzo, tra via Bigli e via Manzoni, in pieno centro, per il quale servono 18,5 milioni di euro. Sul podio ci sono poi due grandi appartamenti, uno da 600 mq in via Torino 2 (con vista su piazza Duomo), venduto a 11,5 milioni, e uno da 700mq in via Senato a 11 milioni. Ma la scelta a Milano per chi deve comprare casa e non bada agli zero del prezzo è ampia e davvero per tutti i gusti.

Boom di offerta

Già, perché sotto la Madonnina il mercato immobiliare di lusso – le case che negli annunci vengono generalmente definite “di alta rappresentanza” – sta vivendo un momento di grande crescita, almeno nell’offerta. Secondo i dati elaborati dal portale Immobiliare.it in collaborazione con LuxuryEstate.com, sito specializzato negli immobili di lusso, il mercato milanese continua ad espandere la propria offerta: a fine 2022 gli annunci di questo tipo di immobili ha raggiunto quota 4.000, il +24% rispetto al periodo pre-Covid e il +15% rispetto al 2021.

Tre mesi per vendere

Che questo settore del mercato sia in salute lo testimonia anche la diminuzione dei tempi di vendita. Per uscire dal mercato, un annuncio impiega oggi soltanto 3,5 mesi in media.

Il valore complessivo degli immobili di lusso in vendita a Milano è di 6,06 miliardi di euro (+17% in un anno, +9% rispetto a prima della pandemia), mentre i 661.575 metri quadri di superficie complessiva registrati a fine 2022 sono solo il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Anche piccoli

In generale, né il valore complessivo dello stock né la superficie hanno visto incrementi proporzionali al numero di annunci, un fenomeno dovuto all’ingresso sul mercato di immobili di minori dimensioni e a prezzi più bassi rispetto ai semestri precedenti.

L’offerta è composta per la quasi totalità da appartamenti, che arrivano infatti al 99% di tutto lo stock a disposizione, con le ville intorno all’1%.

La domanda

Rispetto al primo semestre del 2019, la domanda osserva una crescita graduale per tutto l’anno successivo, con un picco raggiunto nel secondo semestre 2021. Da allora, l’indicatore vede una contrazione che riporta, a fine 2022, i livelli della domanda su un piano simile a quelli di inizio 2019 (+1%). Il peso della domanda meneghina rispetto al mercato di lusso nazionale si attesta a fine 2022 al 25%.