Trilocali a Milano, i prezzi zona per zona. Ecco dove costano meno di 300mila euro

Milano, 27 aprile 2023 – Dopo l’analisi relativa al costo dei bilocali nelle varie zone di Milano, una nuova indagine di Casa.it si occupa di un altro taglio di appartamento molto ricercato in città: i trilocali.

Analizzando i prezzi medi richiesti per gli appartamenti con tre locali in vendita nelle varie zone di Milano ad aprile 2023 emerge che a Milano i trilocali (la metratura media in vendita a Milano ad aprile 2023 è 98 mq) costano mediamente il 60% in più dei bilocali.

E’ possibile trovarli con un prezzo medio inferiore ai 300.000€ solo in quattro zone, dove la richiesta media va da 252.000€ a 284.000€. Si tratta di Baggio, Bisceglie, Olmi; Forlanini, Parco Monluè-Ponte Lambro; Comasina, Quarto Oggiaro e Gallaratese, QT8, Trenno.

Nel resto della città i prezzi medi vanno da 332.000 euro della periferia sud fino al massimo di 968.000 euro del centro.

Se si dispone di un budget da 300.001€ a 400.000€ si potrebbe comprare un trilocale nelle zone Macconago, Quintosole; Adriano, Crescenzago, Parco Lambro-Cimiano; Bicocca, Niguarda-Cà Granda, Parco Nord; Corso Lodi, Corvetto, Rogoredo; Affori, Bovisa; Lambrate; Figino, Quinto Romano; Gorla, Greco, Precotto; Cascina Merlata, Cimitero Maggiore, Viale Certosa e Barona, Famagosta, San Cristoforo dove i prezzi medi rientrano tra 332.000 euro e 395.000 euro.

Con un investimento da 400.001€ a 500.000€ si può comprare un trilocale nelle zone Abbiategrasso, Chiesa Rossa, Gratosoglio-Ticinello; Ripamonti, Vigentino; San Siro; Bande Nere, Inganni, Lorenteggio; Dergano-Maciachini, Farini, Maggiolina-Zara; Loreto-Nolo e Porta Vittoria, Molise dove i prezzi medi vanno da 407.000 euro a 498.000 euro.

Se si ha a disposizione un budget da 500.001 euro a 600.000 euro si può acquistare un trilocale nella zona Città Studi, Susa, Corsica dove il prezzo medio è di 540.000 euro.

Potendo investire da 600.00 euro a 700.000 euro si può acquistare un trilocale nelle zone Centrale, Repubblica; Cenisio, Sarpi; Solari-Tortona, Washington; Ticinese; CityLife, Fiera, Lotto, Portello; Navigli, Porta Genova; Garibaldi, Isola e Buenos Aires, Porta Venezia dove i prezzi medi vanno da 618.000 euro a 693.000euro.

Con un budget da 700.001 euro a 800.000 euro si può acquistare un trilocale nelle zone Arco della Pace, Sempione; Porta Romana, Risorgimento e Guastalla, Palestro dove i prezzi medi vanno da 709.000 euro a 783.000 euro.

Con un investimento fino a 900.000 euro si può acquistare un trilocale in Corso Magenta, dove la richiesta media è di 873.000 euro.

Per l’acquisto di un trilocale nella zona Centro, Duomo, Brera la richiesta media è di 968.000 euro.