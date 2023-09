Case in affitto o in vendita in provincia di Milano: i Comuni più economici, i prezzi e le tipologie più cercate

Milano, 28 settembre 2023 – Cercare casa in affitto o in vendita? Non è mai semplice. Grazie ai prezzi delle case molto competitivi, i comuni dell’hinterland di Milano sono molto attrattivi per le persone che cambiano abitazione, registrando dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2023 un incremento demografico dello 0,6% a fronte di una decrescita della popolazione residente del comune di Milano del -3%*.

Casa.it ha analizzato le ricerche delle case in vendita e in affitto nei comuni dell’hinterland di Milano nei primi 8 mesi del 2023 e i prezzi dei trilocali in vendita a settembre 2023. Nell’hinterland di Milano i trilocali in vendita costano mediamente il 58% in meno rispetto al comune di Milano, dove i trilocali hanno un prezzo medio di vendita di 503.618€.

Sesto San Giovanni è il comune dell’hinterland di Milano dove si cercano più case in vendita e in affitto su Casa.it. Qui nel mese di settembre 2023 il prezzo medio di vendita di un trilocale è 264.093€.

Legnano è il secondo comune più cercato e qui i trilocali hanno un prezzo medio di vendita di 188.334€.

Cinisello Balsamo è il terzo comune più cercato con un prezzo medio di vendita dei trilocali di 225.823€.

Rho è al quarto posto nelle ricerche delle case con 229.593€ come richiesta media per i trilocali.

Abbiategrasso è quinta nelle ricerche con un prezzo medio di 176.192€ per i trilocali.

Cologno Monzese è sesta nelle ricerche e in questo comune i trilocali costano mediamente 201.085€.

Paderno Dugnano è settima nelle ricerche con una richiesta media di 231.274€ per i trilocali in vendita.

Bollate è all’ottavo posto nelle ricerche e qui per comprare un trilocale sono richiesti mediamente 218.283€.

Corsico è nona nelle ricerche e in questo comune i trilocali hanno un prezzo medio di vendita di 226.610€.

Parabiago è al decimo posto nelle ricerche e qui la richiesta media per i trilocali in vendita è 183.554€.

Il comune in provincia di Milano più economico per acquistare un trilocale è Calvignasco con un prezzo medio di 75.000€. Al secondo posto San Colombano al Lambro con 84.107€, al terzo Buscate con 102.000€, al quarto Turbigo con 104.961€, al quinto Besate con 108.875€, al sesto Castano Primo con 115.958€, al settimo Boffalora sopra Ticino con 116.857€, all’ottavo Casarile con 120.625€, al nono Ozzero con 127.250€ e al decimo Bernate Ticino con 129.000€.

Il comune dell’hinterland di Milano più costoso per comprare un appartamento di tre locali è Assago con 390.300€ di media. Al secondo posto Basiglio con 355.207€, al terzo Cernusco sul Naviglio con 339.112€, al quarto Segrate con 325.280€, al quinto Cormano con 307.313€, al sesto Buccinasco con 294.229€, al settimo Settimo Milanese con 293.233€, all’ottavo San Donato Milanese con 288.264€, al nono Cassina de' Pecchi con 285.442€ e al decimo Vimodrone con 280.578€.

Nei 10 comuni dell’hinterland di Milano più cercati le tipologie più richieste da chi sta cercando casa su Casa.it sono l’appartamento, la villa e la casa indipendente.

Per quanto riguarda le metrature, la fascia più cercata è quella che va dai 51 ai 100 mq, al secondo posto quella dai 101 ai 150 mq e al terzo quella dai 26 ai 50 mq.

Tra gli appartamenti al primo posto delle ricerche ci sono i bilocali, al secondo i trilocali e al terzo i quadrilocali. I

Nei paesi dell’hinterland di Milano più cercati le case in vendita più richieste hanno un prezzo che va da 100.001 a 200.000 euro, seguite da quelle da 200.001 a 300.000 euro e da quelle da 50.001 a 100.000 euro.

Per le case in affitto le ricerche si concentrano soprattutto sulle case con canone mensile da 401 euro a 600 euro, da 601 a 800 euro e da 801 a 1.000 euro.