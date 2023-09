Affitti a Milano, ecco i quartieri più economici. E i Comuni meno cari dove abitare in provincia

Milano, 12 settembre 2023 – Vacanze terminate, si torna al lavoro e a studiare. Così, il tema del caro affitti diventa più attuale che mai. I fuorisede, infatti, sono già a caccia di case da affittare a un prezzo vantaggioso. Per dare un concreto aiuto nella ricerca, idealista/news offre un focus sulle zone di Milano e Roma (quartieri e comuni limitrofi) in cui la media (euro/mq) dei canoni d’affitto è inferiore a quella cittadina. Ecco quali sono le aree più economiche per affittare un appartamento nel capoluogo lombardo.

L’ultimo report sulle locazioni elaborato dall’Ufficio Studi di idealista, riferito ad agosto 2023, ha rilevato un aumento dell’1,4% su base mensile che fa attestare i canoni di locazione medi in Italia a 13,7 euro/m2. Ancora più significativa è la variazione anno su anno, che sale all’11,9%. La città più cara è Milano: 22,4 euro/mq; mentre Roma si piazza al sesto posto nel ranking dei capoluoghi (14,9 euro/mq).

A Milano, la città con gli affitti più cari d’Italia, per trovare i canoni più economici bisogna spostarsi in provincia. Sono ben 8 i Comuni dell’hinterland milanese, tra quelli monitorati con un numero considerevole di annunci da formare una base dati, in cui si possono trovare case in locazione a meno di 15,4 euro/mq in media.

Il quartiere più economico di Milano è Baggio, dove i padroni di casa chiedono in media un affitto di 13,4 euro/mq. Completano il podio Cà Granda (16,2 euro/mq) e Chiesa Rossa (16,7 euro/mq). Più in generale, sono 32 i quartieri con una media di affitto al di sotto di quella cittadina. In città, comunque, anche nelle zone meno centrali come Gorla-Turro-Precotto e Cermenate-Missaglia si raggiungono comunque i 20 euro al metro quadro.

Nell’hinterland di Milano, il Comune più economico è Abbiategrasso (9,7 euro/mq), seguono Legnano (10 euro/mq) e Rho (12,7 euro/mq). Ma si trovano canoni ben al di sotto della media milanese (22,4 euro/mq) anche a Basiglio, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni e Segrate.