Caro casa a Milano: in un anno 15.400 persone hanno lasciato la metropoli per trasferirsi nell’hinterland

2024, fuga da Milano. Non perché la città, come nell’iconico film, sia diventata una prigione ma perché i prezzi delle case sono divenuti quasi inaccessibili ai più. Meglio l’hinterland dove i prezzi al mq sono mediamente la metà. Anche se poi bisogna fare i conti col diventare pendolari.

Secondo l'analisi di Abitare Co., l'aumento dei prezzi per l'acquisto di un'abitazione, che hanno toccato a Milano in media i 4.700 euro al mq nell'usato (+42,4% sul 2019) e 7.690 euro nel nuovo (+48,1% sul 2019), ha spinto molti cittadini verso i comuni dell`hinterland. Nel 2023, infatti, oltre 15.400 residenti milanesi hanno trasferito la propria residenza nella provincia meneghina, un dato in crescita del 9,7% sul 2019.

Considerando i 37 comuni dell`hinterland di prima fascia, collegati con la metropolitana o il passante ferroviario, sui 131 dell`intera Provincia, si vede come in media i prezzi siano inferiori rispetto a Milano del 52% nell`usato (2.250 euro/mq) e del 59% nel nuovo (3.150 euro), consentendo alle famiglie di acquistare con lo stesso budget abitazioni più grandi, nuove o di recente costruzione, con un`alta efficienza energetica. Con un budget di 300mila euro, infatti, a Milano si può acquistare un appartamento nuovo in media di 40 mq (da 26 mq in centro a 64 mq in periferia), mentre, nell`hinterland il dato medio aumenta sensibilmente: 97mq, con un minimo di 81mq e un massimo di 113 mq.

Ma ci sono differenze sostanziali tra le 37 località, sottolinea la ricerca. Abbiategrasso è in assoluto il comune che con 300mila euro dà la possibilità di acquistare abitazioni di dimensioni maggiori (media di 133 mq), seguito da Senago (107 mq), Peschiera Borromeo (105 mq) e Rho (105 mq). Con lo stesso budget, complici i prezzi più alti, ad Assago si possono acquistare case nuove solo di 73 mq, a Sesto San Giovanni di 82 mq e a Basiglio di circa 80 mq. livello generale, dal 2019 al 2023.

A livello generale, dal 2019 al 2023 i 37 comuni esaminati hanno avuto in media un incremento dei prezzi delle nuove costruzioni del +27% con punte massime registrate a Trezzano sul Naviglio (+50%), un dato di poco superiore a Milano (+48%). La maggiore opportunità nell`hinterland in termini di prezzi e qualità delle costruzioni, ha dunque avuto un impatto anche sulle compravendite. Se a Milano dal 2019 al 2023 le transazioni sono calate del -5,3%, i 37 comuni selezionati hanno registrato in cinque anni un incremento di ben l`11,6%, un dato ancora migliore rispetto a tutta la provincia (+4,4%). Tra i comuni analizzati, a crescere maggiormente nel quinquennio sono Opera (+70,8%), Cusano Milanino (+63,3%) e Vimodrone (+61,7%), mentre solo sette hanno il segno negativo, con il calo più vistoso a Pero (-26,8%) complice la vicinanza con Cascina Merlata.

Ma il maggiore interesse verso la provincia non è un fenomeno che riguarda solo Milano, anzi, è più marcato in altre città metropolitane: considerando solo i comuni di prima fascia o con collegamenti diretti, l`incremento maggiore delle compravendite di abitazioni, nell`arco degli ultimi cinque anni, si è registrato nell`hinterland di Napoli, +78,3% dal 2019 al 2023 (vs +7,1% in città). Seguono Bologna con +51,2% (-9,4% in città), Roma con +45,2% (+4,8% in città) e Torino con +35,1% (+9% in città). Anche in queste città, pur con prezzi inferiori in generale del 30-35% rispetto a Milano per le nuove abitazioni, i mercati della Provincia stanno attirando molte famiglie con budget di investimento medio-bassi.