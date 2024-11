Parte il Sicilia Express, il treno per tornare a casa per le feste a prezzi piccoli (ma a passo lento)

Milano, 26 novembre 2024 – Un po’ Orient Express, un po’ treno notte che negli anni Ottanta Novanta riportava al paese gli emigrati. È il “Sicilia Express”, il collegamento ferroviario di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che unisce le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia a prezzi competitivi. La tratta - che sarà disponibile il 21 dicembre e il 5 gennaio - nasce in collaborazione con l'assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia con l'obiettivo di garantire a chi desidera ritornare in Sicilia per le festività natalizie un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno.

Il treno viaggerà il 21 dicembre con partenza da Torino Porta Nuova alle 15.05 e arrivo a Messina alle 9.45. Fermate intermedie nelle stazioni di Novara (16.12), Milano Porta Garibaldi (17.03), Parma (19.10), Modena (19.52), Bologna (20.21), Firenze Santa Maria Novella (21.44) Arezzo (23.16), Roma Tiburtina (01.07), Salerno (03.56) e Messina.

Una volta giunto dall'altra parte dello Stretto il convoglio, diviso in due sezioni, prevederà per la parte diretta a Palermo (13.35), la partenza da Messina alle 10.20 e le fermate di Milazzo (10.44), Capo d'Orlando (11.32), Santo Stefano di Camastra (12.18), Cefalù (12.44), Termini Imerese (13.06) e Bagheria (13.22).

Allo stesso modo, la sezione diretta a Siracusa (13.15), partirà da Messina alle 10:10 e fermerà a Taormina (11.19), Giarre Riposto (11.34), Acireale (11.46), Catania Centrale (12.01), Lentini (12.27) e Augusta (12.50). Il ritorno il 5 gennaio 2025 con partenza da Messina alle 18.50 con arrivo a Torino porta Nuova alle 12.50 del giorno successivo. I biglietti per viaggiare a bordo del Sicilia Express saranno acquistabili dal 3 dicembre sul sito di Fs Treni Turistici Italiani e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e Self-Service.

L’evento di presentazione si è tenuto in stazione Centrale di Milano hanno partecipato l'amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana Alessandro Aricò, l'assessore alle Infrastrutture e lavori Pubblici di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi e l'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente.

Grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana, il treno di FS Treni Turistici Italiani avrà prezzi competitivi - a partire da 29,90 euro - a fronte di livelli di servizio che vanno dalle carrozze letto alle cuccette, fino agli scompartimenti con sei posti a sedere. "È un progetto nato quasi casualmente da un incontro con Luigi Cantamessa - ha spiegato l'assessore Aricò - . Ne ho parlato subito con il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che ha accolto con favore la possibilità di fornire un collegamento a prezzi abbordabili ai siciliani che tornano a casa per il periodo natalizio, soprattutto a fronte del caro prezzi sui voli aerei. Ricordiamo che un terzo dei siciliani che vivono fuori regione risiedono in Lombardia".

Secondo Luigi Cantamessa, si tratta "dell'iniziativa più intelligente che poteva mettere in atto la Regione Sicilia d'intesa con la nuova società del gruppo FS: Treni Turistici Italiani. Durante i periodi caldi del Natale, dove spostarsi ha veramente dei prezzi proibitivi, questo treno, completamente rinnovato, rinforzerà a prezzi abbordabili i collegamenti ordinari da Milano e Torino a Palermo e Siracusa". "Pensiamo che questo tipo di collegamento - ha aggiunto - sia un piccolo regalo ai tanti studenti e fuorisede che in questi mesi prima del Natale si stanno affaccendando per trovare un titolo di viaggio confortevole e non esoso, una ricerca sempre più difficile in tempi di caro vita e di caro voli".

L'esperienza a bordo treno sarà arricchita dalla presenza di personaggi noti - come l'attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez e diversi influencer - che racconteranno il viaggio verso la Sicilia. Il Sicilia Express avrà a disposizione due carrozze ristorante dove saranno serviti, durante tutto il viaggio, prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. Inoltre, a bordo di tutti i convogli di FS Treni Turistici Italiani, è possibile ospitare anche gli animali domestici.