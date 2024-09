Banca Mediolanum apre ad Assago: “Continuiamo a credere nei territori”

Assago (Milano) – Banca Mediolanum ha aperto un’agenzia nella piazza principale di Milanofiori Nord. A differenza di quanto sta avvenendo con la desertificazione delle agenzie bancarie nel sud Milano, che spariscono giorno dopo giorno come nel caso di Pieve Emanuele rimasto senza, la banca fondata da Ennio Doris ha deciso di invertire la rotta e investire sui territori. Una presenza concreta che sarà di riferimento per i risparmiatori con l’obiettivo di offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie.

L’ufficio di Assago sarà la porta di collegamento fra Milano e l’area del parco Agricolo. Oltre alla sede di Basiglio, la Banca opera nella provincia di Milano con 9 uffici e 233 consulenti finanziari di cui 16 nel nuovo ufficio di Assago, mentre nella Regione Lombardia è presente con 65 uffici e 755 consulenti finanziari. Inoltre dal 2009 la Banca è al fianco della Fondazione Antiusura San Bernardino di Milano con il “Prestito di soccorso”, l’iniziativa di responsabilità sociale con cui la Banca rende tangibile e concreta l’inclusione finanziaria in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e rispondendo al 1° obiettivo: lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

“Banca Mediolanum non è mai andata via dal territorio perché il cliente deve poter andare a trovare il suo family Bank. Per questo noi puntiamo ad istituire nuovi uffici, in realtà come quella di Assago – spiega il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano –. Essere sul territorio in un momento difficile come quello che viviamo è fondamentale per dare il massimo di assistenza ai clienti che possono fissare l’appuntamento con i consulenti a casa loro, ma devono avere la possibilità di andare a trovare il loro consulente in ufficio.

Proprio oggi la Bce ha annunciato la riduzione del tasso sui depositi che avrà conseguenze immediate come alleviare le famiglie dal peso degli oneri dei mutui e un grosso aiuto alle imprese. E i nostri clienti devono avere la possibilità di ottenere le informazioni nel miglior modo possibile”. Al taglio del nastro, sono intervenuti oltre al presidente Pirovano; il regional manager della banca, Ciro Della Valle, il manager territoriale Renato De Rosa, il sindaco di Assago Graziano Musella.