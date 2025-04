Nasce la rassegna “Anteprima d’estate“: "Una ventata di freschezza e convivialità"

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa il 15 aprile, Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate. In programma dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho, con pass gratuito già scaricabile sul sito Internet artigianoinfiera.it., è una nuova vetrina sulla maestria e sulla creatività dell’artigianato italiano e per i giovani talenti che rappresentano il futuro del Made in Italy.

L’idea di proporre un evento dedicato all’artigianato prima dell’estate nasce dalla volontà di offrire una nuova opportunità per scoprire questo mondo in una veste tutta nuova – spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa –. La nostra fiera dell’Avvento meneghino è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di arte e creatività, una vetrina privilegiata per l’espressione dell’ingegno e della passione che animano ogni singolo pezzo realizzato dai nostri artigiani. Quest’anno abbiamo voluto ampliare questa esperienza, ideando un format estivo che valorizzi ancora di più il talento dei nostri artigiani, ispirati dalla bella stagione e dalla convivialità tipica dell’estate.

La campagna di lancio dell’evento, sviluppata in collaborazione con i giovani talenti dello IED - Istituto Europeo di Design, ha come tema principale l’estate e la sua vitalità. Il visual del giovane illustratore Luca Gerenzani, selezionato nell’ambito di un contest interno, è intitolato “Un Pic-Nic vivace“: l’immagine ritrae un pic-nic festoso immerso nei sapori e nei colori della bella stagione, un chiaro invito alla convivialità, alla gioia di vivere e allo stare insieme alla scoperta di prodotti unici. Questa creatività sarà protagonista a 360 gradi di tutta la campagna, dall’online alla carta, dalle affissioni agli spot radio e tv di Anteprima d’Estate. Una rassegna tutta nuova che vuole essere una ventata di freschezza e di ottimismo in questi tempi dove troppo spesso si parla al negativo.