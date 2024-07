Taylor Swift e la tappa a San Siro: “Non vedo l’ora di suonare a Milano!”

Milano, 12 luglio 2024 – “Il Tour Eras ha portato così tante prime volte... ad esempio, non ero mai stato in Svizzera prima. Questo posto è incredibilmente bello e mi è piaciuto suonare a Zurigo. È incredibile pensare che ci rimangono solo sette città nella parte europea del tour. La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!”. Firmato, Taylor Swift. Tanto è bastato, un post su Instagram, per mandare in visibilio gli Swifties milanesi e italiani che attendono con ansia le due date meneghine del mega tour. Qualcuno, nonostante il temporale di stamattina, si è messo in coda a San Siro per accaparrarsi un posto sotto palco per le due date italiane del The Eras Tour della loro beniamina.

L'evento, infatti, riporta la superstar in Italia a 13 anni dalla sua ultima esibizione nel nostro Paese, con lo 'Speak now tour'. Una lunga assenza per la quale in molti sono stati disposti non solo ad accamparsi davanti allo stadio o a mettersi in coda sotto la pioggia per assicurarsi un memorabilia dell'evento, ma anche a spendere cifre folli.

Come ha denunciato il Codacons, infatti, in rete si sono visti biglietti in vendita persino a 13mila euro, tanto che l'associazione ha presentato un esposto in Procura sul fenomeno. Gli Swifties sperano anche in una possibile sorpresa legata al numero 13, il numero fortunato di Taylor, nata il 13 dicembre 1989. L'attesa si concluderà domani, quando alle 14 apriranno i cancelli. Alle 18.45 via al live con l'esibizione del gruppo di supporto, i Paramore. Poi il mega palco sarò tutto per lei e per quasi tre ore e mezzo di show-kolossal per un totale di 46 pezzi, divisi in dieci atti, ognuno dei quali rappresenta un album, da 'Lover' e 'Fearless' a 'Reputation' e 'Midnights', in un mix di folk, pop e alternative rock che è uno delle chiavi del successo planetario di questa diva, che a Milano sarà accolta da una 'fan action' organizzata online dal suo pubblico. Durante il brano 'Enchanted', gli Swifties alzeranno infatti al cielo migliaia di cartelli con scritto 'We are enchanted to meet you after 13 years'. Felici di vedere lei, ma anche di incontrare altri 'swifties', con cui scambiarsi dei braccialetti dell'amicizia, simboli di sorellanza musicale, che aiutano anche i più adulti a capire perché, oggi, Taylor Swift sia il riferimento di giovani e giovanissimi di ogni parte del mondo.

Intanto nella notte è apparso un murale davanti allo stadio che difficilmente farà piacere alla popstar. Nell'opera, infatti, la cantante è ritratta di schiena come Kim Kardashian sulla cover di Paper magazine. Il murale ricorda la rivalità tra le due star e mette l'accento sul nuovo brano "thanK you aIMee” con cui pare che Taylor abbia 'dissato’ Kim. Sul fondoschiena della cantante appare infatti il titolo della canzone, dal nuovo album 'The Tortured Poets Department', uscito il 19 aprile scorso, dove spiccano le lettere maiuscole K, I e M, che compongono il nome KIM. Uno dei tanti 'easter eggs', vale a dire messaggi nascosti, che la cantautrice ama disseminare nei suoi testi, così come dal vivo ama stupire il suo pubblico con le surprise songs, canzoni in versione acustica non previste nella scaletta del tour.