Taylor Swift a Milano, a San Siro i primi fan con le tende davanti allo stadio

Milano, 11 luglio 2024 – I primi fan diTaylor Swift hanno preso possesso di San Siro. Nel vero senso della parola, proprio come hanno fatto tre ragazze catanesi che, sfidando la calura milanese e con largo anticipo, hanno piazzato la loro tenda nell’area antistante il vecchio Meazza che, sabato 13 e domenica 14 luglio, ospiterà le uniche due date italiane di “The Eras Tour”, il tour della super pop star americana.

Grande attesa per il concerto di Taylor Swift a San Siro

Il countdown per il concerto più atteso dell’anno è cominciato a fine giugno scorso con l’avvio della prevendita. I biglietti nonostante prezzi da capogiro (da circa 100 euro per il terzo anello fino a poco meno di 1000 per il “vip pack”), sono stati polverizzati appena messi in vendita tanto.

Alcuni fan e l'area merchandising

Il precedente

Unico precedente, lo show al Forum del marzo 2011 (artista supporter Emma), solo cinque mesi dopo il blitz davanti alle telecamere di X-Factor per presentare al pubblico italiano il singolo “Mine”.

Nient’altro. Vale quindi la pena focalizzare meglio l’eroina di “You belong with me” e “We are never ever getting back together” per capire cosa l’abbia trasformata in questi tredici anni in una delle più potenti popstar americane.

La sola, assicurano gli analisti, capace di influenzare le prossime presidenziali Usa con un tweet, come dimostrato dai 35 mila ragazzi americani che si sono iscritti alle liste elettorali all’indomani di una sua storia Instagram sul tema.