Tananai annuncia il nuovo tour. Ecco tutte le date

Milano, 22 gennaio 2024 – “Nuovo tour vuol dire nuovo disco. Non vedo l’ora di rivedervi”: sono bastate poche parole per mandare in visibilio i fan di Tananai, uno dei cantanti italiani emergenti che negli ultimi anni ha avuto più seguito. Sui suoi propri profili social il 29enne di Milano ha annunciato un nuovo album e, viene da sè, un nuovo tour che partirà a fine 2024.

Si comincerà dalla data zero a Jesolo, il 2 novembre per proseguire in tutt’Italia fino al 3 dicembre, con la chiusura a Torino all’Inalpi Arena. Per il suo pubblico, Tananai canterà il lunedì 4 novembre al Forum d’Assago. I biglietti per il “Tananai Live 2024” sono disponibili online da oggi, 22 gennaio alle ore 16:00.

I precedenti tour

Alberto Cotta Ramusino, nato l’8 maggio 1995 a Milano, ha esordito nel mondo musicale con progetti diversi rispetto a quelli per cui è conosciuto oggi: nel 2014 ha dato il via alla sua carriera producendo musica elettronica con il nome d’arte Not for us, per poi orientarsi verso il pop. Raggiunge la notorietà con “Sesso occasionale”, presentato al Festival di Sanremo 2022 e classificatosi all’ultimo posto che, a dispetto della posizione in classifica, diventa il trampolino di lancio per Tananai, tanto da ripresentarsi al Festival di Sanremo 2023 con “Tango”, che raggiunge la quinta posizione.

Il 2023 è stato l’anno del suo primo tour nei palasport: 40mila biglietti venduti e tutte le date sold out hanno confermato il successo, oltre un’estate live da tutto esaurito nei principali festival di tutta Italia, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e quinto nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quadruplo disco di platino).

Consolidata la sua figura di cantautore versatile e al passo con i tempi, Tananai è pronto a regalare altre e nuove emozioni ai fan, prima con l’album e poi con il tour.

Il calendario completo delle date

Sabato 2 novembre 2024 - JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 - MILANO – Forum

Venerdì 8 novembre 2024 - FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 - PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 - BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 - EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 - ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 - LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 - BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 - PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 - TORINO – Inalpi Arena