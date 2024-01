Lazza e il fan denunciato per molestie: “Come ti ho trovato? Lavoro per un compagnia telefonica”

Milano – “Ciao Lazza, sono un tuo fan”. Sera del 6 gennaio scorso. Jacopo Lazzarini, 29enne milanese meglio noto come "Lazza", rapper dei record con un secondo posto a Sanremo 2023 in un curriculum già da star, riceve una prima telefonata sullo smartphone: non risponde perché non riconosce il numero tra quelli in rubrica.

Arriva una seconda chiamata. Diversi squilli. A quel punto, l’artista decide di aprire la conversazione: “Chi è?”. “Ciao Lazza, sono un tuo ammiratore”, replica l’interlocutore. Che poi continua più o meno così: “Volevo farti i complimenti e chiederti se possiamo vederci per fare una foto insieme". Il ventinovenne chiede allo sconosciuto come si sia procurato il numero di cellulare. E l’altro spiega candidamente – non si sa ancora se dicendo la verità o inventando una scusa – di essere un dipendente di una compagnia telefonica e di aver scovato il suo contatto inserendo i dati anagrafici nel server. Il dialogo si interrompe immediatamente, ma la storia non finisce lì.

Sì, perché ventiquattro ore dopo, stando a quanto risulta al Giorno, Lazza si è presentato in caserma, più irritato per l’illegittima e sgradita intrusione nella vita privata che impaurito per quello che era successo, per presentare una querela ai carabinieri: il reato ipotizzato è quello descritto all’articolo 660 del codice penale, che, sotto la fattispecie "molestia o disturbo alle persone", punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo".

I militari hanno segnalato la denuncia in Procura e a breve avvieranno gli accertamenti investigativi per risalire all’autore delle telefonate: dalle prime informazioni, sembra che il fan molesto abbia usato un cellulare, e quindi non dovrebbe essere complicato risalire al proprietario dello smartphone (a meno che non sia intestato a qualcun altro). Poi bisogna accertare se l’uomo lavori effettivamente per la compagnia telefonica di cui ha fatto il nome a Lazzarini (in questo caso potrebbe rischiare anche conseguenze in ambito professionale) o se invece si sia procurato il numero del ventinovenne in altro modo.

Nato il 22 agosto 1994 e cresciuto nel quartiere Calvairate, Lazza ha studiato pianoforte al Conservatorio (e il tatuaggio del volto di Chopin sul polpaccio sinistro è il segno indelebile del primo amore per la musica classica), per poi darsi al freestyle e al rap con la tecnica del "riocontra" (invertendo l’ordine delle sillabe che compongono una parola).

Nel 2022, l’artista milanese ha definitivamente spiccato il volo con l’album "Sirio", che ha battuto persino il primato di Vasco Rossi come numero di settimane (20) in cima alla classifica Fimi dei dischi più venduti. La consacrazione nel tempio della musica italiana è arrivata poco più di un anno fa, quando ha conquistato il secondo gradino del podio – dietro Marco Mengoni e davanti a Mr.Rain – al 73° Festival di Sanremo con la hit "Cenere".