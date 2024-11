Tananai duetta a sorpresa con Annalisa al Forum Milano: “Mi avete fatto piangere”

"Che idea di m***a quella di dire 'non faccio tour per un anno', ma sei scemo? Vi ringrazio di essere qui stasera. Abbiamo fatto uscire l'album due settimane fa e quindi molti erano qui senza sapere che canzoni avremmo fatto. Questa è una grandissima cosa. Grazie per la fiducia". Il ritorno a Milano di Tananai era attesissimo e l’aspettativa non è stata disattesa. L’artista ha presentato i brani del nuovo album Calmocobra, passando anche per canzoni "molto vecchie" e un'ospite a sorpresa. A raggiungerlo sul palco per la canzone 'Storie brevi', infatti, è arrivata Annalisa: ospite non annunciato, accolta dal pubblico con forti applausi e grida. "Ammazza, mi avete fatta emozionare di brutto", ha detto la cantante.

Dopo l'apertura del concerto con i brani 'Fango' e 'Booster', tratti entrambi dall'ultimo disco uscito lo scorso 18 ottobre, Tananai ha fatto ballare i fan con pezzi come 'Pasta', 'Baby Goddamn' e 'Esagerata', portando poi sul palco anche gli ultimi singoli 'Veleno' e 'Ragni'. "Che bello, mi mancavate tantissimo. Vi giuro", ha detto circa a metà della scaletta.

A chiudere la prima tappa milanese nel forum sold-out, il celebre successo 'Tango', seguito poi dal bis. Tananai tornerà sullo stesso palco anche domani sera per la seconda data nel capoluogo lombardo. "Mi avete fatto piangere prima", ha detto commosso. "Se fossi andato a Sanremo e avessi cantato intonato, col cavolo che saremmo stati qui insieme. Quindi serve fare schifo ogni tanto".