Tananai e Annalisa, dal duetto su “Tango” alla prima canzone insieme: “Storie brevi” e la crescita del cantante milanese

Milano – E’ uscito “Storie Brevi", il nuovo singolo targato Tananai e Annalisa, per la prima volta insieme dopo l’ormai noto duetto sulle note di “Tango” all'Arena di Verona lo scorso maggio. Scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai, il brano racchiude l'anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti.

Con l'ultimo singolo "Veleno", certificato disco d'oro e per settimane ai primi posti della classifica radiofonica, Tananai (ovvero Alberto Cotta Ramusino) si conferma uno dei cantautori più amati degli ultimi anni. Una scalata iniziata – paradossalmente – dall’ultimo posto al Sanremo 2022 quando il cantante milanese conquistò il pubblico festeggiando l’ultimo gradino della classifica. Se, come detto, i voti immediatamente non premiarono il brano portato al Festival, va ricordato che “Sesso occasionale” è diventata una vera e propria hit. Nel giugno di quello stesso anno Tananai ha firmato un altro tormentone (questa volta i featuring con Fedez e Mara Sattei), “La dolce vita”. E pochi mesi dopo ha lasciato di nuovo il segno con “Abissale”. Fino al vero punto di svolta, quella canzone, “Tango”, presentata al Festival 2023. Un brano che – ancora oggi – arriva dritto al cuore del pubblico (pur arrivando “solo” quinta in classifica).

Per il cantante il 2024 è un anno ricco di concerti live, con il nuovo tour "Tananai Live 2024" nei palasport italiani. L'artista milanese tornerà a esibirsi sui palchi delle principali città italiane per tutto il mese di novembre con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi per un doppio appuntamento all'Unipol Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tourné del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all'Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l'Inalpi Arena.