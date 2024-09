A Milano il Suzuki Music Party di Amadeus: chi ci sarà? Il cast dei cantanti

Milano - Amadeus ha scelto Milano per lo show Suzuki Music Party, che sarà registrato martedì 17 settembre all'Allianz Cloud e andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove. Ad annunciare gli ultimi artisti è lo stesso conduttore, in un video postato su Instagram.

“I nomi che si aggiungono - spiega Amadeus - sono quelli di Clara, La Rappresentante di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, un giovane e bravo produttore, Fudasca, Paola e Chiara, BigMama, Benji & Fede. Questi si aggiungono agli altri già comunicati: Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Baby Gang, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Simba La Rue. Un super cast per Suzuki Music Party, in anteprima televisiva i loro nuovi successi".

"Direte, ma sono più di 20, le canzoni dovrebbero essere 15? Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi”, conclude il conduttore.