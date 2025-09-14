Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Cultura e SpettacoliA San Giuliano Milanese i Giganti affilano le armi: nel nome degli Sforza alla conquista di Marignano
14 set 2025
REDAZIONE MILANO
A San Giuliano Milanese i Giganti affilano le armi: nel nome degli Sforza alla conquista di Marignano

Torna la tradizionale rievocazione storica della battaglia che il 14 settembre 1515 nelle campagne fra Zivido e Melegnano vide contrapposti i mercenari elvetici e le truppe francesi di Francesco I

San Giuliano Milanese (Milano), 14 settembre 2025 – Con la rievocazione storica “Ritornano i Giganti”, San Giuliano fa rivivere il contesto e le atmosfere della battaglia di Marignano, lo scontro franco-svizzero del 13 e 14 settembre 1515. E così, nel fine settimana, la frazione di Zivido si è trasformata in un pittoresco borgo rinascimentale, con l’allestimento di più scenari: un accampamento militare, gruppi di sbandieratori, giocolieri, giochi di una volta e antichi mestieri.

Abiti d’epoca 

Arrivato alla 34esima edizione, l’evento organizzato dal Comune e dalla parrocchia di Zivido ha offerto al pubblico la possibilità di un tuffo nel passato tra curiosità, occasioni di ritrovo e attività pensate anche per i bambini. Nel pomeriggio di ieri le iniziative clou, col corteo in costume e il racconto teatralizzato della battaglia. Molto dispendioso in termini di vite umane (da qui il nome di Battaglia dei Giganti), lo scontro di Marignano si combatté nelle campagne di San Giuliano. Furono i francesi del re Francesco I ad aggiudicarsi la vittoria e ad assumere così il controllo del Ducato di Milano, area geografica tra le più strategiche.

Il castello apre le porte 

Ogni anno, per contribuire a tramandare la memoria di quei fatti storici, San Giuliano ricorda personaggi, aneddoti e atmosfere dell’epoca attraverso la rievocazione settembrina “Ritornano i Giganti”. Un evento che quest’anno è stato impreziosito anche da una passeggiata lungo il sentiero dei Giganti, una conferenza sulla figura di Ludovico il Moro e la possibilità di visitare il castello di Zivido.

"Un viaggio nel tempo” 

L’assessore alla cultura di San Giuliano, Nicole Marnini, ha definito la manifestazione come "un vero e proprio viaggio nel tempo, che coinvolge cittadini, famiglie, scuole e appassionati di storia in un’esperienza immersiva, tra cortei in costume, ricostruzioni teatralizzate e approfondimenti culturali”. Buono il riscontro del pubblico, complice la bella giornata.

