Abel Ferrara legge Gabriele Tinti: “Frammenti di antico tra le Rovine”

Milano – C’è un bel video, di qualche anno fa, alle Terme di Caracalla. In cui Abel Ferrara legge “Rovine”, raccolta di poesie di Gabriele Tinti. “Se ancora mi vuoi sai bene dove trovarmi. Io sono qui, al solito, inchiodato al cesso della tracotanza, da te condannato a versare sangue, per riuscire a mormorare una qualche canzone”. Così sussurra il vecchio ragazzo del Bronx. E gli scappa un sorriso. A conferma del legame che unisce da tempo il regista e il poeta marchigiano. Un legame che si rinnova domani alle 18.30 in Fondazione Sozzani, nella sede di via Bovisasca. Un reading. Per festeggiare un’edizione speciale del libro, pubblicato in inglese da Eris Press.

Tinti, come descriverebbe “Rovine”?

GT: “È una fantasmagoria, una raccolta di poesie che fa parlare i fantasmi, in questo caso le spoglie, i frammenti dell’antico, quel che resta appunto tra le rovine”.

Vivere in Italia significa avere un contatto diretto con quelle rovine.

Abel Ferrara: “Vivo e lavoro a Roma da vent’anni. Qui tutto resta, tutto si mescola. E ancora oggi ci influenza, ci cambia lo sguardo. Quando leggo le poesie di Gabriele però prendo i versi così come sono. Non penso ad altro. Mi concentro su ogni parola nell’istante, essendo io presente con lui e con il pubblico. Ogni volta vivo l’esperienza pienamente, con i sensi in allerta e la mente concentrata sul momento”. GT: “Le immagini, i miti del passato entrano nella mia scrittura come riferimento diretto, come evocazione ma anche semplicemente come “quinte” di un monologo, di una scrittura non destinata alla messa in scena ma alla lettura - antispettacolare - di un unico lettore”.

Eppure l’oralità rimane fondamentale nel progetto.

GT: “È quasi sempre deludente ascoltare un reading pubblico e non è vero che è nel respiro che ha origine la poesia. Quella vera nasce dalla rottura del respiro, dalla memoria di noi senza fiato. Il reading non può quindi che essere antispettacolare, una confessione. Ed in questo Abel Ferrara è un maestro”. AF: “Mi ha subito conquistato la sua idea. I versi prendono infatti vita soltanto quando li pronunci e li offri agli altri, condividendoli con chi ti ascolta. Altrimenti cosa sono? Parole sospese, nell’aria. Li leggi a chi vuole ascoltare, o anche a chi capita lì per caso. Arrivano a loro, tornano indietro, li percepisci di nuovo. Un’esperienza potente, che resta dentro”.

Come è stata la genesi del progetto?

GT: “Prima di essere un libro “Rovine” è stata una serie di letture portata al British Museum, al Getty, al Pantheon e in tanti altri musei. L’esigenza di raccogliere tutto questo in un volume ha preso corpo nel 2022. E a tre anni dall’uscita, Eris Press ha deciso di pubblicare un’edizione limitata con una poesia inedita in italiano”.

Anche lei Abel sta lavorando a una pubblicazione per La Nave di Teseo.

AF: “Esattamente. Ho in uscita “Scene”, una mia autobiografia. Ma c’è anche il progetto di un nuovo film, dopo quello su Padre Pio e il documentario “Turn in the Wound”. S’intitolerà “American Nails” e ho intenzione di girarlo a Bari”.