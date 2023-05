Radio Italia Live, torna il concertone il 20 maggio a Milano: 10 big per i 10 anni. Ecco chi sono

Tutti i compleanni sono importanti, ma alcuni sono più importanti degli altri. I dieci anni di Radio Italia Live, ad esempio, il concertone che l’emittente di Cologno Monzese regala ai milanesi il 20 maggio in Piazza Duomo col poderoso afflato strumentale della grande orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Dieci anni da festeggiare con dieci campioni dell’etere come Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, i Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. A tenere le redini della serata saranno ancora una volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mentre nel backstage, Manola Moslehi raccoglierà le sensazioni degli artisti e, in piazza, Daniela Cappelletti intercetterà gli umori del pubblico. Sigla, come al solito, ideata e suonata da Saturnino.

Tutto nell’attesa di replicare l’evento al Foro Italico di Palermo, con un cast diverso, il 30 giugno. "È la festa di dieci anni difficili, impegnativi, ma entusiasmanti" assicura Mario Volanti, presidente dell’emittente. "L’anno scorso, quando siamo tornati in piazza dopo il Covid, è stato molto emozionante. Pure in questa edizione abbiamo provato a mettere assieme un cast eterogeneo, che accontentasse un po’ tutte le fasce d’età. L’aggiunta di Palermo, e quindi il recupero della formula adottata nel triennio 2017-2019, segna un ritorno alla normalità vera visto che un anno fa, per motivi di sicurezza, fummo costretti a puntare solo su Milano. Va da sé che a Palermo attorno a questo ritorno c’è grandissima attesa".

Diretta dalle 20.40 sulle frequenze di Radio Italia, Radio Italia Tv e, in streaming, su radioitalia.it. Ma la maratona si potrà godere pure sulle app ufficiali dell’emittente e sulle sue pagine social ufficiali oltre che su Sky Uno, in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8. "Nel 2012, in occasione dei nostri trent’anni di vita, abbiamo deciso di fare uno spettacolo completamente dal vivo con tre brani di ciascun artista rielaborati per orchestra sinfonica; qualcosa di unico, mai tentato prima in Italia" prosegue Volanti. "Penso proprio che Milano come location non la lasceremo mai, perché è la città a cui siamo più legati, mentre non escludo che negli anni a venire la seconda piazza non possa cambiare. Contatti ce ne sono.

Abbiamo, infatti, uno standard qualitativo talmente elevato, con un impiego di uomini e mezzi così forte (e tempi di preparazione così lunghi), da rendere impossibile pensare di mettere in calendario più di due eventi l’anno".