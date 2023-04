Radio Italia Live 2023: il 20 maggio torna il mega concerto a Milano

Milano, 24 aprile 2023 – È partito il conto alla rovescia per il concerto di Radio Italia Live 2023. La decima edizione dell’evento di musica italiana dal vivo più atteso dell’anno si terrà sabato 20 maggio nella consueta cornice di piazza Duomo, a Milano. La data è stata annunciata in diretta radio dal presidente di Radio Italia Solomusicaitaliana Mario Volanti assieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, ma c’è ancora massimo riserbo sugli altri particolari della kermesse. In primis su ospiti e scaletta della serata.

Le uniche certezze al momento sono la location: piazza Duomo che, come ogni anno, sarà gremita all’inverosimile; l’orario di inizio, come sempre alle 20.10 e l’accesso gratuito senza necessità di biglietto o prenotazione. E’ ancora presto per conoscere tutti gli altri dettagli, dagli artisti che saliranno sul palco alla scaletta, ma Volanti ha già fatto la sua promessa: “Sarà un altro momento di felicità, incontro e condivisione come è stato quello dello scorso anno”. Nell’edizione 2022 quasi 20mila persone si sono riversate in piazza Duomo per assistere al concerto, dopo lo stop causa pandemia

Di “grande emozione” ha parlato il primo cittadino di Milano: “Si lotta, però bisogna guardare avanti e uno dei modi di guardare avanti è essere qui oggi a fare questo importante annuncio. Nel 2022, dopo il blocco per il Covid siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione, e nel 2023 sarà anche meglio”.

Radio Italia Live – il Concerto è organizzato dall’emittente radiofonica in collaborazione con il Comune di Milano. Come ogni anno si prevede un autentico bagno di folla fin dalle primissime ore del mattino, quando i più agguerriti si recheranno in piazza Duomo per “accaparrarsi” i posti migliori e ammirare da vicino i big sul palco. Per chi invece non potrà o riuscirà ad accedere in piazza, sarà possibile vedere il concerto in diretta su Radio Italia e Radio Italia tv.