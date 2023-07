Pooh a San Siro, il batterista Phil Mer: “Stefano D’Orazio? Un onore riportare i suoi strumenti sul palco”

Milano, 4 luglio 2023 – Attesa quasi terminata: giovedì 6 luglio, i Pooh saranno in concerto a San Siro con il tour ‘Pooh – Amici Per Sempre’. E il Meazza è già da tempo sold out.-

Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di carriera attraverso 56 brani che hanno fatto la storia e più di tre ore di musica. Sarà il loro concerto più lungo di sempre e, per questo, inizierà alle 21.30.

Tra le varie canzoni che la band canterà, non mancherà “Amici Per Sempre”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Il tutto nel nome di Stefano D’Orazio, scomparso a novembre del 2020. Il video del brano è nato da un’idea dei Pooh, con la regia di Red Canzian e il montaggio curato da Salvatore Cafiero.

I Pooh

Stefano D’Orazio è scomparso nel novembre 2020, a 72 anni. Era ricoverato in ospedale per Covid, ma soffriva di patologie pregresse. Immenso il dolore dei familiari, in particolare della moglie Tiziana, ma anche della band che aveva condiviso con lui anni indimenticabili. In questi ultimi anni sono stati diversi gli omaggi al batterista da parte del gruppo.

L’ultimo è avvenuto sul palco del Festival di Sanremo 2023, con il brano "Uomini Soli". Durante l'esibizione della band, dietro le spalle dei membri, è apparso anche un videoclip con D'Orazio intento a cantare il bridge del brano. D'Orazio aveva partecipato alla tournée conclusiva organizzata in occasione dello scioglimento del gruppo nel 2016, dopo 50 anni di carriera.

Il concerto del 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano sarà una nuova occasione per ricordare il batterista con il pubblico.

Ma chi prenderà il posto di D’Orazio? Phil Mer (all’anagrafe Philipp Mersa), batterista e compositore, figlio della seconda moglie di Red Canzian, Beatrix Niederwiese. Phil ha già fatto più di un'esperienza di palco insieme ai Pooh. Tra le ultime l’esibizione al Festival di Sanremo 2023, lo scorso febbraio.

Sul suo profilo Instagram, Phil ha postato una fotografia di alcuni strumenti e, accanto, ha scritto: “Il gong e due timpani sinfonici sono strumenti originali di Stefano, suonati da lui per anni. Sarà per me un onore ed una responsabilità grande riportarli sul palco dei Pooh per questi concerti. Sarà anche un modo per averlo sul palco con noi! Grazie a Tiziana (Giardoni, la moglie di Stefano ndr) e ai Palasport per averlo reso possibile!”

Phil nasce in Val Badia (provincia di Bolzano) il 13 ottobre 1982. I primi passi nel mondo della musica li muove all’età di 4 anni. È Red a regalargli la prima batteria, che ancora oggi suona con profitto. In seguito vengono chitarra e pianoforte. A 16 anni debutta alle percussioni nel tour estivo dei Pooh. A soli 18 anni incide un disco di musica fusion insieme al collega Paolo Conti. Un anno dopo, invece, è protagonista a teatro nel musical Pinocchio.

Nella sua carriera, però, non ci sono solo i Pooh, ma anche Pino Daniele. Nel 2007 prende parte al tour del cantante partenopeo, e in seguito ottiene i contatti di Giorgia e Noa. Poi, Michele Zarrillo, Patty Pravo e L’Aura. Ma soprattutto la sorella Chiara Canzian: nel suo primo disco figura in qualità di musicista e coproduttore. Nel 2010 Malika Ayane. E in quel periodo esce Dove comincia il sole, uno degli ultimi album dei Pooh. Tre anni più tardi è la volta dei The Framers (con Mario Biondi, Malika Ayane e Chiara Canzian). E ancora, Francesco Renga e Red Canzian: per quest’ultimo produce, arrangia, suona e collabora al brano L’istinto e le stelle. Ancora Pooh tra il 2013 e il 2014.

Il secondo album del quartetto The Framers vede l’attivo contributo di Phil Mer. Il disco esce in concomitanza con la mostra d’arte Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh che ispira tutte le tracce. Ognuna di esse, infatti, è legata a un dipinto esposto. Guest star Annalisa e Renga, che Mer incontra per la seconda volta. Lavora ancora col cantante in occasione della tournée Tempo reale (2014-2015). Importante il palco-vetrina dell’Arena di Verona, visibile su Canale 5 e con ospiti Elisa, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. L’allora vincitore di X Factor Lorenzo Fragola lo sceglie come batterista del suo primo tour; qualche mese più tardi è con Enrico Ruggeri e gli Zero Assoluto.

Il 7 febbraio 2023 Phil Mer si esibisce con i Pooh, rimasti in quattro dopo la morte del batterista Stefano D’Orazio, come ospiti al Festival di Sanremo. Quella stessa sera l’annuncio del concerto evento allo stadio San Siro di Milano.