Pooh, concerto a San Siro: la scaletta, gli ospiti e la diretta tv

Milano, 4 luglio 2023 – I Pooh in concerto a San Siro a Milano, giovedì 6 luglio. A sette anni esatti da quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo tour, la band ha annunciato un clamoroso nuovo evento nel capoluogo lombardo e uno all’Olimpico di Roma: ‘Pooh Amici Per Sempre’. Non solo i due stadi, anche una tappa all’Arena di Verona e in quattro palasport.

Sul palco di San Siro, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di carriera attraverso 56 brani che hanno fatto la storia e più di tre ore di musica. Sarà il loro concerto più lungo di sempre e, per questo, inizierà alle 21.30.

Tra le varie canzoni che la band canterà, non mancherà “Amici Per Sempre”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Il tutto nel nome di Stefano D’Orazio, scomparso a novembre del 2020.Il video del brano è nato da un’idea dei Pooh, con la regia di Red Canzian e il montaggio curato da Salvatore Cafiero.

Chi suonerà la batteria di Stefano D’Orazio? Toccherà al batterista e compositore Phil Mer (all’anagrafe Philipp Mersa), figlio della seconda moglie di Red Canzian, Beatrix Niederwiese. Phil ha già fatto più di un'esperienza di palco insieme ai Pooh. Tra le ultime l’esibizione al Festival di Sanremo 2023, lo scorso febbraio.

Sul suo profilo Instagram, Phil ha postato una fotografia di alcuni strumenti e, accanto, ha scritto: “Il gong e due timpani sinfonici sono strumenti originali di Stefano, suonati da lui per anni. sarà per me un onore ed una responsabilità grande riportarli sul palco dei Pooh per questi concerti. Sarà anche un modo per averlo sul palco con noi! Grazie a Tiziana (la moglie di Stefano ndr) e ai Palasport per averlo reso possibile!”

Phil Mer suonerà la batteria di Stefano D'Orazio (Foto Instagram)

Il batterista, classe 1982, ha anche militato in diversi gruppi (dal 2005 nei Capsicum Tree, dal 2013 con il quartetto jazz The Framers). Poi, ha suonato, in studio e in concerto, con molti grandi nomi della musica italiana; è stato il batterista di Pino Daniele nel 2007 per il tour teatrale "Il mio nome è Pino Daniele e suono qui", nel 2009 per Patty Pravo, e anche di Michele Zarrillo, Malika Ayane, Francesco Renga, Lorenzo Fragola, Enrico Ruggeri. Nell'elenco delle sue collaborazioni figurano anche Annalisa, Giorgia, Noa, Alex Britti, L'Aura, Chiara Canzian, Saturnino, Stefano Di Battista, Erica Mou e gli Zero Assoluto.

Ospiti speciali dei concerti negli stadi saranno Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo. Dopo essere stati ospiti del concerto all’Arena di Verona del trio, infatti, il gruppo di "Piccola Katy" ha deciso di ricambiare l'invito e chiamare i tre cantanti a unirsi a nei due live negli stadi di “Pooh - Amici per sempre”.

Che canzoni canteranno i Pooh? Nessuna informazione ufficiale riguardo la scaletta del concerto a San Siro. Ma la band potrebbe seguire la tracklist di ‘AMICIXSENPRE 2023’.

CD1

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora, mia madre

Il tempo, una donna, la città.

CD2

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora…

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal

Vieni fuori

In silenzio.

CD3

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

I ragazzo del cielo (lindbergh)

Dall’altra parte

Lettera da berlino est,

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te.

CD4

Ci penserò

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria marea

Pierre

50 primavere

Solo voci

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione lo speciale appuntamento del 6 luglio dei Pooh. A partire dalle 20:30, in diretta dallo Stadio G. Meazza, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

6 luglio 2023 Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

15 luglio 2023 Stadio Olimpico di Roma

16 settembre 2023 – Teatro Antico, Taormina

17 settembre 2023 – Teatro Antico, Taormina

19 settembre 2023 – Teatro Valle dei Templi, Agrigento

21 settembre 2023 – Arena Flegrea, Napoli

24 settembre 2023 – Villa Manin, Codroipo, Udine

29 settembre 2023 – Arena di Verona – SOLD OUT

30 settembre 2023 – Arena di Verona – SOLD OUT

1 ottobre 2023 – Arena di Verona

6 ottobre 2023 - Mediolanum Forum - Milano

7 ottobre 2023 - Unipol Arena - Bologna

13 ottobre 2023 - Pala Alpitour - Torino

14 ottobre 2023 - Nelson Mandela Forum – Firenze