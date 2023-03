Piazza Duomo: proiettata la cover di Dark Side of the Moon per festeggiare i 50 anni dell’album dei Pink Floyd VIDEO

La copertina di Dark side of the moon proiettata in piazza Duomo

Una cornice mozzafiato per il tributo a uno degli album più importanti nella storia del rock. In occasione dei 50 anni dall'uscita di “The Dark Side of the Moon”, capolavoro dei Pink Floyd e culmine dell’epopea psichedelica, piazza Duomo ha fatto da palcoscenico per un’installazione dedicata alla copertina del disco.

Luci della ribalta

L’iniziativa è stata ideata da Warner Music Italia, con il patrocinio del Comune di Milano: all’ombra della madonnina sono stati proiettati un prisma di luce e un arcobaleno, a riprendere l’immortale grafica realizzata da Aubrey Powell e Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis. Suggestive le immagine, così come riprese da un drone e montate in un video.

A passanti e fan della band sono state distribuite cuffie, indossando le quali hanno potuto ascoltare la versione rimasterizzata dell’album, uscito l’1 marzo 1973. Da allora sono state vendute oltre 50 milioni di copie e il disco è rimasto per 741 settimane nella classifica degli lp di Billboard.

Negozi aperti

Non è stata l’unica iniziativa organizzata per celebrare il “compleanno” dello storico concept album: cinquanta negozi in tutta Italia, infatti, sono rimasti aperti fino all’alba e hanno regalato gadget a tema.

Un pilastro della musica

The Dark Side of the Moon è uno dei monumenti della musica rock, un pilastro che segna la fine di una fase e l’inizio di un’altra nella caleidoscopica storia del rock. Sia per le tecniche di produzione, come la registrazione multitraccia e i nastri magnetici in loop, sia per l’utilizzo di suoni ultra contemporanei per l’epoca, grazie all’impiego massiccio di sintetizzatori e l’utilizzo di rumori ed echi (oltre che voci e frammenti parlati), ad anticipare quasi la musica ambient. Dall’album furono tratti due singoli, Money e Time. È stato ripubblicato e rimasterizzato in due occasioni.