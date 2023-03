The Dark Side Of The Moon: il mito compie 50 anni e non avete visto ancora tutto

Nel 1973 i Pink Floyd furono in classifica negli Usa per 741 settimane consecutive

Un’extrasistole lunga cinquant’anni. Era il marzo del ’73 quando il battito cardiaco di “The dark side of the moon”, ottavo album dei Pink Floyd, deflagrava nella classifica americana rimanendoci 741 settimane consecutive divenendo uno dei dischi più venduti della storia con oltre 50 milioni di copie. Il terzo dopo “Thriller” di Michael Jackson e “Back in black” degli Ac/Dc. Ed è a questo anniversario che Milano dedica stasera in piazza Duomo, dalle 20, uno spettacolo di luci ispirato alla copertina del disco ideata da Storm Torgerson dello studio grafico Hipgnosis e disegnata da George Hardie: un prisma triangolare con la dispersione della luce. Domani ‘The Dark Side Of The Moon’ dei Pink Floyd sarà infatti disponibile in cofanetto deluxe nuovamente rimasterizzato, ma anche in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Sempre domani, l’arrivo pure di un nuovo album dal vivo dagli archivi della band “The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974”. Due eventi accompagnati dall’eccezionale apertura di negozi (Dischi Volanti e Il Discomane a Milano, Carillon Dischi e Il tempio del Suono a Lissone, Musical Box a Besozzo, Pinto Dischi e Il Baule Della Musica a Brescia) per consentirne l’acquisto già...