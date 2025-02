La Pimpa compie 50 anni, grande festa con Altan a Milano

Un omaggio alla Pimpa e al suo geniale demiurgo, Francesco Tullio Altan, nell'anno in cui compie mezzo secolo la cagnolina a pois rossi più amata dai giovani e giovanissimi di tante generazioni: questo il filo rosso dell'incontro in programma sabato 15 febbraio, alle ore 10, nella Arena della Libreria Mondadori Duomo a Milano, nell'ambito del cartellone letterario "Un viaggio da fare 2025", curato da Massimiliano Finazzer Flory e promosso dall'Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la partnership organizzativa di Fondazione Pordenonelegge e con la partecipazione di grandi voci della cultura e dello spettacolo.

"Viaggio per immagini. Pimpa 50, i fumetti e le vignette di Altan" è il titolo dell'evento che vedrà protagonista Altan, il celeberrimo cartoonist italiano, amato per la fulminea verve delle sue vignette ma anche per la tenera poesia dei personaggi che parlano ai giovani lettori. Dialogherà con lui il curatore della rassegna, Massimiliano Finazzer Flory, ripercorrendo la nascita di Pimpa, nel 1975 - coetanea perfetta della figlia di Altan - e il microcosmo a fumetti della cagnolina a pois tanto amata da generazioni di bambine e bambini. Ma l'incontro offrirà anche una coloratissima carrellata sui grandi personaggi usciti dalla matita fumettista: da Cipputi a Kamill Kromo, da Ada a Cristoforo Colombo e Trino.

Un viaggio per immagini, fra tavole dedicate all'infanzia e fulminee vignette che raccontano il nostro tempo e danno voce ai dubbi e alle inquietudini del vivere quotidiano.

Pimpa spegne, dunque, 50 candeline quest'anno: la sua prima apparizione risale al 13 luglio del 1975, sul Corriere dei Piccoli n. 28. Da quel momento non ha smesso di accompagnare l'immaginario di grandi e piccini, attraverso fumetti e cartoni animati. Dal 1987 Franco Panini pubblica una rivista mensile con le sue avventure. Sorridente e affettuosa, la lingua perennemente penzoloni, la Pimpa vive con Armando, una rassicurante figura paterna. È circondata da animali parlanti e oggetti animati, in un mondo che ama esplorare, fra il bosco e la città, compiendo lunghe traversate in barca e lasciando le briglia libere alla sua anima gentile e ''sostenibile'', pronta a prendersi cura della natura e degli animaletti che gravitano intorno. Quasi una coeva della generazione Z, non fosse che il suo disegnatore l'ha pensata 50 anni fa, per la figlia Chicca che stava nascendo. Ogni sera la Pimpa rincasa, per raccontare all'Armando le sue esperienze prima di mettersi a nanna, con un bel bicchiere di latte. Una visione del mondo tenera e mai banale, capace di focalizzare sulla relazione tra grandi e bambini e di far riflettere sulle relazioni fra le persone.