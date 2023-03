Osho, un romano conquista Milano: "Ho la sindrome dell’impostore"

Osho, ovvero Federico Palmaroli

Standing ovation finale e un teatro Manzoni quasi tutto esaurito al suo debutto assoluto a Milano. Lo spettacolo messo in scena lunedì sera 6 marzo da Federico Palmaroli, l’artista che si cela dietro la pagina facebook #lepiùbellefrasidiosho da oltre un milione di follower e le vignette satiriche che avevano come soggetto parlante il santone spirituale, ha sorpreso tutti, persino lo stesso autore romano (doc è dire poco...) che a fine show è stato raggiunto da decine di spettatori in cerca di una foto o di un autografo da imprimere su uno dei tanti libri irriverenti che portano la sua firma. Forza del successo su Internet. Diventato ormai solido e virtuale. Non solo da Roma in giù, a giudicare dal numero dei fan milanesi. "Avevo un po’ di timore – confessa Palmaroli – ma l’accoglienza del pubblico milanese mi ha aiutato. Ogni volta che sono su un palcoscenico trovo nuove ispirazioni e capisco come migliorare il mio lavoro. Io per esempio sono consapevole di avere la sindrome dell’impostore come se volessi sbrigarmi nella mia esibizione per non tediare il pubblico. È un aspetto della mia personalità che devo limare", sorride il comico, scrittore e autore di 49 anni. Quando...