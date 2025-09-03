Olly l’aveva promesso: all’Ippodromo è stata una “Grande Festa”. E giovedì si replica

Milano, 3 settembre 2025 – Aveva promesso una La Grande Festa e così è stato. Ieri Olly, cantautore genovese che ha vinto lo scorso Festival di Sanremo, ha conquistato l’Ippodromo Snai San Siro di Milano nella prima delle due date sold out previste. Domani, 4 settembre, la seconda. Due show che sono l’occasione di festeggiare questo anno ricco di traguardi insieme alla sua gente, che lo ha sostenuto fin da subito esaurendo i biglietti in tempi record: i 34.000 biglietti disponibili per la prima data sono stati venduti in appena 30 minuti e anche la seconda serata è andata subito sold out.

Il concerto di ieri sera è stato l’occasione per un nuovo annuncio a sorpresa. Olly ha presentato Tutti a casa: Federico Olivieri sarà infatti il prossimo 18 giugno 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica proprio per Olly e la sua gente a 21 anni dall’ultimo concerto che si è svolto nella venue, tenuto da Vasco Rossi. I biglietti per Tutti a casa - prodotto e organizzato da Magellano Concerti - sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Il concerto di Milano

Ventiquattro brani, due ore di musica per uno spettacolo travolgente e ricco di emozioni, naturale compimento del viaggio iniziato con il tour sold out nei club Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour 2024-2025, e che lo proiettano verso il Tutta vita tour, 20 date già sold out da tempo, in programma - per la prima volta per Olly - nei principali palazzetti d’Italia tra la fine del 2025 e la primavera del 2026.

Ad accompagnare Olly sul palco de La Grande Festa tornano Juli e la sua chitarra - che ha curato, come sempre, la direzione musicale dello show insieme al cantautore - Pierfrancesco Pasini (tastiere e chitarra), Dalila Murano (batteria) e “Gas Gas” Gabriele Ippolito (sax). La band si arricchisce con la presenza di Raffaele Littorio ossia Rufio (chitarra elettrica), Stefan Stancic (violino/tastiere) ed Emanuele Nazzaro “Nazza” (basso).

Per la sua Grande Festa all'Ippodromo di Milano, Olly ha voluto un palco e una scenografia che "suonassero" all'unisono con il concerto, aumentando la condivisione con il pubblico e amplificando la realtà di quello che avviene sul palco, oltre alla sintonia tra Federico e la band. Lo schermo trasparente è inclinato verso il pubblico: un prolungamento, anzi uno "schiaffo" che arriva alla gente di Federico, abituata a vivere il live in maniera profonda e collettiva.

Il concerto è stato l’occasione per presentare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo uscito venerdì 29 agosto, Questa domenica. La canzone - scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli che ne ha curato anche la produzione - rappresenta il naturale proseguimento del viaggio iniziato con Balorda nostalgia e Depresso fortunato ed è una ballad che ricorda il sapore degli anni ‘80, riportato al giorno d’oggi, con la chitarra che tinge il brano di colori nuovi.

I festeggiamenti proseguiranno domani sera, con la seconda data evento per coronare questo anno ricco di successi.