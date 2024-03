Milano, a Palazzo Reale le opere di Cézanne e Renoir per festeggiare i 150 anni dell’impressionismo

Milano, 18 marzo 2024 – Il 15 aprile del 1874 nello studio del fotografo Nadar, nella pittoresca Boulevard des Capucines di Parigi, venne organizzata la mostra della “Società di pittori, scultori e incisori”, meglio conosciuta come la prima mostra impressionista: tra le opere in mostra, figuravano le firme di Degas, Renoir e Monet, non ancora definiti artisti e non ancora generalmente apprezzati dalla critica e dalla stampa.

Una mostra che infatti fu fallimentare dal punto di vista commerciale ma che sancì di fatto la data di inizio del movimento impressionista: in occasione dei 150 anni dalla nascita del movimento artistico a Palazzo Reale si apre una delle più importanti esposizioni di quest’anno che vede a confronto due tra le personalità più significative dell’impressionismo, Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir.

La mostra a Palazzo Reale

Da martedì 19 marzo al 30 giugno sarà possibile ammirare 52 opere dei due artisti delle collezioni custodite al Musée de l'Orangerie e del Musée d'Orsay di Parigi: una rassegna che parte dai loro dipinti più apprezzati per seguire le diverse traiettorie dei due autori.

Da una parte l’attenzione compositiva di Cèzanne, che costruiva le tele in modo rigoroso e geometrico. Dall’altra l'armonia di Renoir, le sue atmosfere delicate e la resa delle forme tramite il colore.

Il lavoro e l’amicizia dei due artisti

Il percorso espositivo segnala i punti d'incontro di questi due itinerari artistici che sottintendono anche una sincera amicizia tra i due, sfociata poi in un’ammirazione reciproca. Nonostante il progressivo allontanamento di Cézanne dalla scena parigina, i due amici continuano a frequentarsi e, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, Renoir sarà più volte ospite del maestro di Aix-en-Provence, paesaggio protagonista di tantissime opere di Cèzanne stesso.

Le opere in mostra

L'allestimento, che segue un criterio tematico, consente di apprezzare la loro evoluzione stilistica, che li porterà a soluzioni estetiche molto diverse e che li pone sullo stesso piano dal punto di vista dell’importanza per i successivi artisti: l'esposizione infatti vede anche il confronto tra due opere di Cézanne e Renoir con due dipinti di Pablo Picasso (Cézanne, "Pommes et biscuits", 1880; Picasso, "Grande nature morte", 1917; Renoir, "Femme nue couchée", 1906; Picasso, "Grand nu à la draperie", 1921-1923).

Tra le opere in mostra si possono osservare alcune opere come "Paysage de neige", di Renoir e "Le Vase bleu" di Cézanne oltre alcune tese della famosa serie delle bagnanti, ritratte da entrambi.

Le parole dell’assessore alla Cultura Sacchi

"Siamo entusiasti di presentare per la prima volta – dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi - una delle esposizioni più importanti di questa stagione di Palazzo Reale. Oltre a mostrare le traiettorie artistiche di questi due grandi maestri, darà modo a visitatori e visitatrici di scoprire il percorso umano che li ha avvicinati in una sincera amicizia e stima reciproca".