Le Quattro Giornate di Monza, la Passeggiata Risorgimentale per ripercorrere i luoghi dell’insurrezione patriottica

Monza, 16 marzo 2024 – Domani, domenica 17 marzo, Monza ripercorrerà le sue Quattro Giornate in un iter a conoscenza della città e di questo importante evento storico, riportato all'attenzione della cittadinanza dall'associazione Mazziniana italiana di Monza.

Per oltre un secolo le Quattro Giornate di Monza sono state dimenticate dalla memoria collettiva, fino a quando, nel 1998, Ettore Radice - presidente dell'associazione culturale Mnemosyne e membro della Mazziniana - dopo un'approfondita ricerca storica, scrive un articolo sull'informatore comunale del marzo 1998, in cui viene raccontata l'insurrezione di Monza contro gli austriaci, avvenuta tra il 18 e 21 marzo 1848, coeva alle Cinque giornate di Milano.

Passeggiata Risorgimentale a Monza

L’itinerario

L'itinerario culturale di domani inizierà alle 16 con la Passeggiata Risorgimentale che si snoderà nelle strade e nelle piazze dove accaddero i fatti.

Si parte da piazza Trento e Trieste per passare da via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Zucchi, via Teodolinda, piazza Garibaldi. Si farà tappa anche presso la ex Casa degli Umiliati, attuale sede dei Musei Civici, in via Teodolinda, che a quel tempo era il palazzo del Comune, dove si trova, nel chiostro, una targa in cui sono raccolti i nomi dei monzesi caduti nelle Guerre di indipendenza.

All'ingresso della sala ipogea è custodita, in una teca, il Tricolore del 1848, donato dai giovani milanesi ai coetanei monzesi

L' itinerario si concluderà con la deposizione di una corona di alloro alla targa ubicata in piazza Trento e Trieste, sulla facciata del Palazzo Comunale, dove vengono ricordati i monzesi e brianzoli caduti per liberare la città dall'occupazione straniera.

Le Quattro Giornate di Monza

Il riconoscimento dell’evento storico

Quello del riconoscimento della dignità di questo evento storico è stato un percorso lungo e articolato: nella primavera del 2001, su richiesta dell'associazione Mazziniana italiana, il Comune fece ubicare una targa sulla facciata del Municipio che dà sulla piazza Trento Trieste, teatro dello scontro più cruento.

Nell'autunno di quello stesso anno, venne allestita , a cura della Mazziniana, una mostra sul Risorgimento in Arengario, dove, per la prima volta, venivano esposti i documenti sulle Quattro Giornate di Monza conservati presso l'Archivio Storico Comunale.

Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, la presidente della Mazziniana Gianna Parri, organizzò numerose conferenze sulle Quattro Giornate di Monza e nel 2018 fu realizzato per la prima volta l'itinerario turistico risorgimentale, con una piantina della città con evidenziati i luoghi degli episodi più significativi. Il pieghevole è ancora in distribuzione presso info point della Pro Monza.

Nel marzo 2020, in pieno lockdown, vennero realizzati da Ettore Radice 4 video sulle Quattro Giornate, uno per ogni giorno, visibili sul canale Youtube Associazione Mazziniana Monza e Brianza.

In ultimo la Mazziniana ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'intitolazione della piazzetta, delimitata fra le vie Cortelonga e Giuliani, alle Quattro Giornate di Monza, avvenuta lo scorso 28 settembre alla presenza del Sindaco e delle autorità civili e militari della città di Monza.