La notte dei romantici, i Modà si riprendono San Siro: concerto evento il 12 giugno

Milano, 5 giugno 2025 – Manca una settimana al concerto evento dei Modà il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano. Il gruppo, che quest’anno è tornato al Festival di Sanremo con i brano “Non ti dimentico” in carriera ha ottenuto 1 disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro grazie agli oltre 2 milioni di dischi venduti. I Modà con “La notte dei romantici” tornerà per la quarta volta sul palco dello stadio milanese (uno dei templi indiscussi quattro sold out che si sommano ai concerti tutto esaurito nei palazzetti, nei teatri e negli stadi, una storia fatta, di successi, ma anche di inciampi e risalite che li hanno legati sempre di più al loro pubblico che non ha mai smesso di ascoltarli e di sostenerli.

Kekko Silvestre: “Emozionato e spaventato”

"Sono molto emozionato e spaventato perché l’ultimo concerto che ho fatto è stato due anni fa in un teatro – ha detto ai microfoni di Rtl Kekko Silvestre, il frontman della band di Cassina de’ Pecchi -. Tornare dopo due anni e tornare a San Siro non è una cosa da nulla, sto cercando di pensarci il meno possibile, mi sto preparando e mi sto allenando. Domani sarà l’ultimo giorno di prove. La cosa più bella del mondo è ricevere l’amore di chi verrà ad ascoltarci e il concerto inizierà proprio con un messaggio molto simile a questo concetto, ma niente spoiler perché secondo me la scoperta della scaletta durante il concerto è una cosa troppo bella”.

Il live in diretta radio su Rtl 102.5

RTL 102.5 è la radio ufficiale de “La Notte dei Romantici” e trasmetterà in diretta il concerto a partire dalle 21, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

I concerti di questa estate e il tour nei palazzetti

Insieme al live del 28 giugno alla fiera di Cagliari, quello di San Siro sarà l’unico concerto dell’estate prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre. La band farà, infatti, tappa a Padova il 30 ottobre, a Roma il 5 novembre, a Bologna l’11 novembre, a Firenze il 18 novembre, a Bari il 26 novembre e a Torino il 2 dicembre.