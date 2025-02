I Modà a Sanremo 2025, Kekko ringrazia Roberto Baggio e si prepara al tour: prima tappa a San Siro

Milano, 16 febbraio 2025 – Modà in fondo alla classifica della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Non ti dimentico’, ma soddisfatti della loro performance e dell’affetto ricevuto dai fan. Tra loro anche uno molto speciale, l’ex calciatore e amico di Francesco (Kekko) Silvestre, Roberto Baggio. E si dicono pronti al tour ‘La notte dei romantici’, che vedrà la prima data il 12 giugno (già quasi sold out) allo stadio San Siro di Milano. Sì, perché all’atteso concerto si è appena aggiunta una nuova data estiva il 28 giugno alla Fiera di Cagliari: due appuntamenti unici prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre.

Il live ripercorrerà la lunga carriera della band milanese, oltre vent’anni di canzoni e di successi. Tra le canzoni non mancheranno ovviamente quelle del nuovo album “8 CANZONI” appena pubblicato e il brano con cui hanno partecipato alla kermesse musicale.

Inoltre, la prossima settimana, i Modà incontreranno il pubblico durante due instore per presentare il nuovo album: il 18 febbraio, alle 18, al centro commerciale Merlata Bloom, a Milano e il 19 febbraio, alle 17, al centro commerciale Piazza Paradiso a Torino.

Modà, il live in tutta Italia (Foto profilo Instagram)

La formazione, guidata dalla voce di Kekko Silvestre (gli altri componenti sono Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani), è così arrivata a cinque presenze alla kermesse canora: nel 2005 con 'Riesci a innamorarmi' nella sezione Giovani, nel 2011 con 'Arriverà' in duetto con Emma Marrone, nel 2013 con 'Se si potesse non morire' e dieci anni dopo con 'Lasciami'. E quest’anno ‘Non ti dimentico’, un brano su un amore sconfitto dal rimpianto e dall’orgoglio.

Nonostante il 22esimo posto in classifica, sono stati tanti i fan che hanno apprezzato l’esibizione della band. "La canzone dei Modà è davvero molto bella, ancor di più perché vocalmente Checco non ha perso nulla, nulla, da venti anni a questa parte”, si legge su X. E un altro utente si complimenta con il frontman: “È l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. È proprio così Kekko, dobbiamo ammirare la tua forza e il tuo coraggio di tornare lì dopo tutto quello che hai passato”. Lo scorso luglio, infatti, il cantante aveva annunciato su Instagram di aver bisogno di una pausa e di volersi fermare per riflettere sul suo futuro artistico.

L’artista non aveva parlato di un problema specifico, ma tra le righe del suo messaggio il riferimento era abbastanza evidente, soprattutto alla luce del fatto che già nel 2021 aveva raccontato: “Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe, pensavo fosse influenza”. Per poi spiegare che un neurologo lo aveva visitato e gli aveva diagnosticato la depressione, “una malattia – come aveva definito lui stesso – che non guarda in faccia nessuno”.

Il post pubblicato dai Modà sul suo profilo Instagram, dove si vede Roberto Baggio che guarda l'esibizione della band durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2025

Tra i fan che lo hanno seguito (a distanza) in questa importante esperienza, anche uno molto speciale: l’ex calciatore Roberto Baggio, che ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia che lo immortala in salotto, davanti alla tv, proprio durante l’esibizione dei Modà, nella serata finale del Festival di Sanremo. Lo scatto è stato ripostato da Kekko con accanto la didascalia: “Grazie tigre, questa foto vale molto più di ogni parola per me. Ti voglio bene, il tuo tigrotto” e, a seguire, un cuoricino rosso, una quadrifoglio e un 10, il leggendario numero di maglia del Divin Codino.