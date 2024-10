Milano si riempe di libri: torna Bookcity dall’11 al 17 novembre. Incontri con gli autori e letture nelle carceri

Milano, 24 ottobre 2024 – Torna l'appuntamento con i libri, torna Bookcity 2024 che animerà per una settimana Milano con decine e decine di appuntamenti. Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, quest’anno dall’11 al 17 novembre, coinvolge altre cinque città lombarde: Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia. Gli organizzatori contano infatti 1.597 eventi con oltre tremila protagonisti e più di 400 volontari, 70 librerie, oltre 50 biblioteche (di cui 17 di condominio) e 339 sedi che ospitano gli incontri della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo, sette case editrici cattoliche milanesi, in collaborazione con la Diocesi, si associano per dar vita a un'iniziativa comune, quest'anno intitolata "Artigiani di pace", che sarà parte integrante del palinsesto.

Gli editori coinvolti proporranno poi domenica 17 novembre nel proscenio della sede della Fondazione culturale San Fedele, cinque conferenze, ciascuna basata su uno o più libri con i rispettivi autori, "per approfondire come oggi religioni e spiritualità possano mettersi a servizio della promozione della pace e della riconciliazione". Come spiega il vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale della Diocesi, Luca Bressan, "per la Chiesa di Milano esserci a Bookcity è un'occasione unica", in quanto "vogliamo abitare insieme questa piazza per aiutare i tanti attori che vogliono la pace a lavorare insieme per preparare la pace".

Milano capitale dell’editoria

“Bookcity non è una fiera ma un grande evento partecipativo in cui viene coinvolta l’intera filiera dell’editoria e della lettura – spiega Piergaetano Marchetti, presidente dell’associazione Bookcity –. Proprio per sottolineare il carattere inclusivo della manifestazione, BookCity Milano si terrà in concomitanza con un’altra iniziativa “Loleggoperché”, che porta alle librerie scolastiche oltre 600mila libri all’anno tramite donazioni che vengono fatte dalle famiglie, che comprano nelle librerie dei testi richiesti dalle scuole, in modo che i giovani possano avvicinarsi ulteriormente alla lettura, anche del libro moderno e non solo ai grandi classici”. Un’indagine recente ha messo in luce come nella capitale lombarda il consumo culturale si attesti intorno al 12%, su un territorio la cui popolazione rappresenta il 3% di quella nazionale, “un dato che conferma l’importanza della metropoli meneghina per produzione e consumo di cultura nel panorama italiano”.

L'edizione di quest'anno renderà omaggio ad Andrea Camilleri

L’omaggio a Camilleri

L’edizione di quest’anno prevede anche un momento speciale che renderà omaggio, a cinque anni dalla sua morte, a uno dei massimi scrittori italiani, Andrea Camilleri (1925-2019), che ha raggiunto la popolarità grazie alla sua particolarissima reinterpretazione del romanzo poliziesco, dando vita a uno dei personaggi più amati dai lettori (e dai telespettatori) in Italia e non solo, il “Commissario Montalbano”. Il 14 novembre, infatti, alle 19 alla Sala Viscontea del Castello Sforzesco, “Noir in Festival” – il festival nel festival dedicato al romanzo noir – promuove un incontro-omaggio ad Andrea Camilleri moderato da Mauro Novelli, curatore dei due "Meridiani" Mondadori dedicati alle Storie di Montalbano, nel quale intervengono lo scrittore Carlo Lucarelli, che con Camilleri ha firmato il romanzo Acqua in bocca (Minimum Fax), il critico letterario Salvatore Silvano Nigro. Infine, sarà presente l'attrice Elena Cotta, che nella sua lunga carriera teatrale e cinematografica, con Camilleri regista teatrale collaborò tra gli anni '50 e '60. Noir in Festival sarà poi presente anche all'evento di BookCity di venerdì 15 novembre alle 17.30 presso la sede del Laboratorio Formentini dedicato alla Città Creativa di Brema, che ospita il Crime Time Festival.

Le iniziative nelle carceri

BookCity per il Sociale propone anche diversi incontri nelle carceri milanesi, tutti su prenotazione: mercoledì 15 novembre alle 14.30 a San Vittore è in programma un dialogo con Silvia Avallone, a partire da Cuore nero, con detenuti e detenute dei vari reparti. Al carcere di Bollate la presentazione de Il Brigantino di Bollate, collana artigianale di letteratura carceraria, mercoledì 15 novembre alle 16.30. Il carcere di Opera, invece, ospiterà un percorso narrativo sulla Costituzione, a cura del Laboratorio di Lettura curato dai detenuti della sezione di Alta Sicurezza. Diversi gli appuntamenti al Teatro Puntozero Beccaria: sabato 16 novembre, alle 15 “Curae Festival”, dedicato alla giustizia minorile e all'ascolto, un progetto che mette in dialogo registi, magistrati, mediatori, docenti di università italiane sul tema “dell'altro''; alle 16.30 “Percorsi di riparazione”, strade verso la libertà: come si costruisce un percorso di giustizia riparativa; alle 18 “L'ipocrisia del carcere: dal minorile al carcere per gli adulti”.

Nel carcere di Bollate lavoro e anche cultura grazie a Bookcity, opportunità di riscatto per i detenuti

Passaggi in corsia

Sono previste tappe anche negli ospedali e nelle case di riposo. Giovedì 14 novembre alle 16 all'ospedale Niguarda sarà proiettato il film In guerra per amore” e la presentazione del libro “Malati di libertà; al Dipartimento di Salute Mentale di Niguarda (presidio di corso Plebisciti nella zona est della città). Sabato 16 novembre alle 10 è invece previsto un incontro con Giuseppe Di Chiara e il suo “Il dono dell'altro”. Inoltre, nei reparti ospedalieri, tante letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del “Patto di Milano per la lettura”. Presentazione di libri per ragazzi invece alla Fondazione Tog (via Livigno 1), sabato 16 novembre, che offre cure specialistiche ai bambini e ai ragazzi con gravi patologie neurologiche. Tutti gli appuntamenti in programma della rassegna culturale e letteraria su www.bookcitymilano.it.