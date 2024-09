Dalla gentilezza ai Giochi: 80 incontri in tutti i rioni

Oltre ottanta incontri, nuovi libri da sfogliare, laboratori e incontri con gli autori: torna “La lettura intorno - BookCity tutto l’anno“ che da domani a domenica attraverserà tutti i quartieri, con un’attenzione particolare ai giovani lettori e alle scuole. Tra gli ospiti, la scrittrice Lorenza Gentile, che terrà una riflessione su “Il potere della gentilezza“ partendo dagli esempi di George Saunders, Kurt Vonnegut, Emily Dickinson e Natalia Ginzburg, tra gli altri, alla Biblioteca Oglio; Gino Cervi sarà protagonista di “Raccontare le Olimpiadi“, un’esplorazione dei giochi olimpici come archivio narrativo che mescola le proprie storie agli avvenimenti della grande storia, al Laboratorio Formentini. Tra i laboratori e le proposte del Muba, non mancherà anche una visita al Museo dei Quaderni di Scuola, per scoprire le testimonianze dei bambini e delle bambine che hanno conosciuto la Milano di ieri. Il programma continuerà poi il primo ottobre, con “Parole in giardino“, al Boscoincittà - Giardino d’Acqua: Emanuela Rosa-Clot presenterà il libro vincitore del Premio Campiello Natura 2024, Amazzonia. Una vita nel cuore della foresta (Laterza); insieme all’autrice interverrà Emanuela Evangelista, biologa della conservazione e attivista ambientale che da 25 anni vive in Amazzonia. L’evento è accompagnato dalle letture ad alta voce dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura - Area Biblioteche del Comune di Milano. Programma completo su laletturaintorno.bookcitymilano.it.