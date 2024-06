Max Pezzali in concerto a San Siro, ‘Canzone d’amore’ per i fans: scaletta, biglietti e come arrivare

"Sei un mito”? C’è. Proprio come “Io ci sarò”. “Una canzone d’amore”? Non può certo mancare, come del resto l’inossidabile “Hanno ucciso l’uomo ragno”. “Nessun rimpianto”, dunque, nonostante la “Dura legge del goal” abbia escluso ieri sera l’Italia dalla Champions, battuta dalla Svizzera. Basta “Nella notte”, fare “Rotta per casa di Dio”, a “Nord, Sud-Ovest, Est”, rispettando la “Regola dell’amico” e soprattutto la regola d’oro di Max Pezzali: “Tieni il tempo” ed il divertimento è assicurato.

Lui, che nel 2023 ha celebrato i 30 anni di carriera, ha iniziato il 9 giugno a Trieste il nuovo tour estivo, Max Forever (Hits Only), che, come sottolineano le parole in inglese, è una vera e propria rassegna di successi che, attraverso i brani più gettonati, a partire dagli anni ‘90 con gli 883, conduce agli stadi strapieni di quest'estate 2024, come quello di Roma dei giorni scorsi e alle tre date che vedono l'artista impegnato allo stadio San Siro a Milano domenica 30 giugno, lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024. In attesa che, ad ottobre, esca la serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 che promette di coronare questo eccezionale percorso musicale, non resta che godersi ‘Max forever’ dal vivo.

Non è facile per un'artista che vanta trent'anni di carriera scegliere i brani da proporre durante i tempi contingentati di un concerto, un paio d’ore. Questa volta per Max Forever, Pezzali ha deciso di puntare solo sulle hit, ovvero i brani da superclassifica che hanno accompagnato intere generazioni. Ecco la scaletta che Max Pezzali ha utilizzato per il suo debutto in tour il 9 giugno. Qualcosa può cambiare, l'artista può procedere ‘a random’, ma di certo i suoi brani più celebri come preannunciato ci sono tutti:

Viaggio al centro del mondo Bella vera La regina del celebrità La regola dell’amico Io ci sarò Come deve andare Rotta x casa di Dio La radio a 1000 watt Sei fantastica Il grande incubo Discoteche abbandonate Sei un mito Nella notte Weekend La lunga estate caldissima Una canzone d’amore Come mai Nessun rimpianto Eccoti Ci sono anch’io La dura legge del gol Hanno ucciso l’Uomo Ragno Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato Jolly Blue Gli anni Grazie mille Nord sud ovest est Tieni il tempo Con un deca

Di Max Pezzali e attesissimo. Tant'è vero che quasi subito alle prime due date di domenica 30 giugno 2024 e lunedì 1 luglio 2024, sempre allo stadio San di San Siro, ne è stata aggiunta una terza per martedì 2 luglio. C'è ancora tuttavia la possibilità di acquistare alcuni biglietti per le postazioni lungo gli anelli dello stadio per tutte e tre le serate. I prezzi variano da circa 52 a 63 euro. Gli acquisti si possono fare tramite TicketOne dove si trova anche la possibilità di acquistare i biglietti da fan a fan, con metodo sicuro e senza maggiorazione.

Per raggiungere lo stadio San Siro, è possibile utilizzare diversi mezzi pubblici.

In metropolitana, si possono prendere la linea rossa MM1 fino alla fermata Lotto o la linea lilla M5 fino alla fermata San Siro Stadio. In autobus, la linea 49 parte da piazza Tirana e ferma in Via Harar, mentre la linea 16 parte da piazza Fontana e termina a Piazzale Axum.

Se si arriva in treno alla Stazione Centrale, P.ta Garibaldi o Lambrate, si prende la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino a Cadorna FN e poi la linea MM1 fino a Lotto. Dalla Stazione Porta Genova, si prende la linea MM2 in direzione Cologno-Gessate fino a Cadorna FN e poi la linea MM1 fino a Lotto.

Il Comune di Milano ha stabilito un piano per la mobilità in occasione dei concerti. Le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte nelle tre serate:

E’ possibie scendere alla stazione M1 di Lampugnano e prendete la navetta per lo stadio. La navetta parte da via Natta (vicino all'uscita del metrò) e arriva in via Achille angolo via Tesio (a pochi passi dallo stadio). Oppure, prendere il tram 16, che fa servizio potenziato tra il centro città e il capolinea sul piazzale dello stadio.

Dal parcheggio di Molino Dorino. Usate la M1 e scendete a Lotto. Il parcheggio resta aperto fino alle 2 di notte. Da Lotto, gli ultimi treni M1 per tornare al parcheggio partono alle 00:06, 00:24, 00:43

Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio. Gli ingressi dello stadio si raggiungono facilmente con questi percorsi pedonali. Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2 di notte Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4.

A Milano potete pagare direttamente ai tornelli della metropolitana con una carta di credito o un bancomat (anche su telefoni e orologi smart). Avvicinate la carta al lettore quando entrate. Avvicinate la stessa carta quando uscite. Senza commissioni, si paga solo il costo della tariffa. Il pagamento contactless vale anche a bordo di bus, tram e filobus ATM. Non vale su linee S e treni.

La stazione Lotto potrebbe essere affollata. Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto. Deviano le linee 16, 49, 64 e 80: nelle serate dei concerti, queste linee cambiano servizio. Per informazioni e assistenza per viaggi con carrozzina chiamate il nostro numero 02 48 607 607 e digitate il tasto 1.

In auto, da Torino sull'autostrada A4 si prosegue verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e si seguono le indicazioni per lo stadio. Da Bologna, Firenze, Roma sull'autostrada A1 si imbocca la Tangenziale Ovest, uscendo allo svincolo per la Statale 11 e seguendo le indicazioni per lo stadio. Da Bergamo, Verona, Venezia, Udine sulle autostrade A4 si prosegue verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa. Da Como, Lecco, Svizzera sulle autostrade A8-A9 si prosegue verso Milano Certosa, seguendo le indicazioni per lo stadio.

Sono disponibili parcheggi in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.