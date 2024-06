Rischio caos in zona San Siro, Max Pezzali al Meazza e Tedua all’ippodromo Snai. E i vigili urbani sono in sciopero

Milano, 30 giugno 2024 – Doppietta a San Siro. No, stavolta non parliamo di gol, ma di due concerti nella stessa sera nell’area. Oggi, infatti, sul palco dello stadio Meazza salirà Max Pezzali con il suo tour “Max Forever (Hits Only)“, mentre all’Ippodromo Snai San Siro si esibirà Tedua, seconda data consecutiva nel capoluogo lombardo per il rapper genovese. È l’unica serata nell’estate pop e rock in zona San Siro in cui due maxi-eventi musicali si sovrappongono. L’unico limite posto dal Comune riguarda il numero massimo complessivo di spettatori da non superare nella somma dei due concerti: 78.500. Un numero che i due show potrebbero avvicinare.

Una massa di persone in arrivo nel quartiere, tra stadio e ippodromo. I residenti denunciano il rischio caos. Il Coordinamento Tutela Parco Ovest ieri mattina ha inviato una email a tutte le massime cariche del Comune e della Prefettura lanciando un grido d’allarme preventivo. Sì, perché, come spiega il portavoce del Coordinamento Massimiliano Favoti, "oltre ai due concerti a San Siro c’è anche il Milan Latin Festival all’Acquatica. Come se non bastasse, a peggiorare la situazione, domani (oggi, ndr ) c’è lo sciopero dei vigili urbani. Tutto ciò desta preoccupazione in noi residenti del quartiere. Anche perché la nostra sensazione è che dopo l’impegno profuso da Comune e Municipio prima e durante il primo concerto estivo dei Metallica alla Maura, lo scorso 29 maggio, dopo ci sia stato un calo di tensione da parte dell’amministrazione. Il concerto dei Green Day del 16 giugno è stato un ritorno al caos dell’estate 2023. In altre parole, parcheggio selvaggio".

I residenti si chiedono se la capienza massima di 78.500 spettatori – fissata nella delibera della Giunta comunale – oggi sarà verificata, controllata ed eventualmente scongiurata. Ma non solo. Favoti guarda già anche ai prossimi maxi-eventi musicali all’ippodromo La Maura, lo spazio con la maggior capienza di tutta l’area di San Siro: se non ci fosse il limite comunale, potrebbe contenere fino a 90 mila persone. Il 12 luglio sono in programma i coreani Stray Kids, il 23 luglio Travis Scott. Una delle criticità segnalate è la chiusura della fermata M1 Uruguay alla fine dei concerti, per far ripartire gli spettatori alla fermate, più lontane, di M1 Bonola e M1 Lampugnano. "Alla fermata Uruguay – racconta Favoti – c’è solo un piccolo cartello che indica che dopo le 23 la stazione viene chiusa e dunque gli spettatori dei concerti alla Maura devono utilizzare Bonola o Lampugnano. Eppure ad ogni concerto si riversano ad Uruguay migliaia di fan. Per gestire meglio la situazione basterebbe mettere dei cartelli che indicano che la fermata è chiusa lungo il percorso dalla Maura alla fermata e collocare addetti dell’Atm per spiegare ai chi arriva quali sono le fermate aperte e come raggiungerle. Misure da adottare in vista dei concerti di Stray Kids e Travis Scott".

Sulpl e Usb della Polizia locale, intanto, per oggi confermano lo sciopero di 24 ore dei vigili urbani. Daniele Vincini (Sulpl) afferma che "il Comune sta sottovalutando la portata di questo sciopero. La causa della nostra agitazione è sempre legata alla trattativa con la Giunta sull’accordo del 2002 che l’amministrazione vorrebbe modificare. Noi vogliamo che il sindaco Giuseppe Sala e il suo delegato alla Sicurezza Franco Gabrielli ritirino il progetto di modifica dei turni serali e notturni degli agenti a partire dal prossimo ottobre".