Mad Professor al Detune, non solo live: il re del Dub insegna ai discepoli l’arte del producing

Milano, 21 febbraio 2025 – A lezione di musica e producing da una leggenda. Mad Professor, monumento della scena dub inglese, sbarca a Milano per una tappa al Detune in quello che può essere considerato il suo tour d’addio. L’appuntamento è per sabato 8 marzo nel locale di via Casati 24.

Neil Joseph Stephen Fraser, questo il suo nome di battesimo, alle soglie dei 70 anni, ha deciso di abbandonare le scene e godersi la “pensione”, dopo oltre 40 anni di attività.

Il profilo

Mad Professor, nato in Guyana e trasferitosi nel Regno Unito a 13 anni, ha iniziato a costruire la sua leggenda dagli anni ’80 in poi, ridefinendo il suono del Dub, genere nato in Giamaica come lato oscuro del rocksteady e del roots reggae, distinguendosi per ritmiche di basso pulsanti e atmosfere dilatate e ipnotiche. Mad Professor ha pubblicato circa 200 album, a suo nome e in collaborazione con altri artisti.

Fra i suoi partner ci sono veri e propri giganti della musica come Lee “Scratch” Perry, fra gli inventori del Dub così come lo conosciamo oggi, ma anche Beastie Boys, Jamiroquai, Massive Attack e Depeche Mode.

La sua presenza a Milano è un’occasione rara per assistere dal vivo al set di uno dei più grandi innovatori del Dub. Un appuntamento ancora più speciale, essendo tra le ultime occasioni per vedere Mad Professor esibirsi prima del suo imminente ritiro.

Il seminario

Si parte alle 17.30 con la masterclass “Making Dub", un’opportunità imperdibile per addentrarsi nell’arte della produzione con uno dei suoi più grandi innovatori. Mad Professor svelerà i segreti che hanno reso il suo sound inconfondibile, mostrando dal vivo il suo approccio creativo in studio.

Durante l’incontro, analizzerà le tecniche di registrazione e produzione, soffermandosi su come l’introduzione di synth ed effetti digitali abbia trasformato la musica roots, dando vita a un suono più futuristico e stratificato. Un’evoluzione che ha gettato le basi per generi come hip-hop e R&B.

Attraverso aneddoti, esperienze dirette e momenti di Q&A, il pubblico potrà scoprire l’equilibrio tra tradizione e innovazione che caratterizza il suo lavoro, approfondendo la cultura del genere o affinando le proprie abilità.

Il concerto

La giornata si concluderà con un live set di Mad Professor (apertura porte alle 21) all’insegna di bassline potenti, riverberi e vibrazioni psichedeliche. La sala del Detune si trasformerà in un vortice Dub dove il pubblico potrà lasciarsi trasportare, ballare e perdersi in un rito collettivo fatto di groove, energia e vibrazioni pure, nel segno della cultura sound system.

Ad aprire la serata sarà GoldMass, talento emergente della scena elettronica europea, mentre il dj set Indie-Disco di Karmadrome chiuderà l’evento con un mix esplosivo tutto da ballare.

I biglietti

Il VIP Package (masterclass + concerto) costa 50 euro, con posti limitati a 30 partecipanti. Il biglietto solo per il concerto costa 30 euro. I tagliandi sono disponibili qui.