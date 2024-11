Ai piatti c’è Asher G: il suono della Giamaica infiamma il LOcK

Milano, 27 novembre 2024 – Il sole e la natura rigogliosa della Giamaica nella fredda giungla di cemento milanese? Tutto è possibile se c’è di mezzo Asher G, selecter londinese di origini caraibiche, pronto a infiammare questo sabato, il 30 novembre, il dancefloor di LOcK Milano, il Laboratorio occupato Kasciavìt di via San Faustino, nel quartiere Rubattino.

A organizzare la serata i ragazzi di Milano Oldies Club, la crew di dj dedita alla diffusione dei suoni giamaicani, dallo ska al dub, passando per rocksteady e roots reggae.

L’ospite speciale

Asher G nasce a Londra nel 1961 da genitori giamaicani, appartenenti alla generazione della Empire Windrush, la nave che nel 1948 portò a Londra centinaia di immigrati provenienti dalle West Indies, destinati a influenzare la cultura giovanile nel Regno Unito, con il loro patrimonio musicale e stilistico consolidato in patria fra soundsystem e strada.

La passione per la musica è di famiglia. Asher G eredita una consistente collezione di singoli originali che il padre era solito proporre con il suo soundsystem Count Wally the Mighty Hi-Fi. Negli anni Asher ha arricchito il repertorio di papà aggiungendo, in particolare, brani strumentali e gioielli rocksteady.

Ad accompagnarlo ai piatti ci saranno alcuni dei componenti di Milano Oldies Club. Inizio alle 21. Lock Milano si trova in via San Faustino 62. Bus 39-45, MM2 Lambrate, MM5 Argonne. Ingresso a 7 euro.