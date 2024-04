Lazza annuncia le date del nuovo tour 2025: il rapper torna anche al Forum d’Assago

Milano, 22 aprile 2024 – Lazza non si ferma e mentre l’ultimo brano “100 messaggi”, presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, continua a macinare record su record, il rapper annuncia il nuovo tour in programma per il 2025.

Il successo dell’Ouver-Tour lo scorso anno ha macinato sold out in tutta Italia, e Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è pronto a ripetersi e a scatenare nuovamente la sua energia live annunciando le prime date del LOCURA TOUR, prodotto da Vivo Concerti.

Tutte le date: al Forum d’Assago è atteso il 21 gennaio 2025

Dal prossimo gennaio, il rapper ha in programma per otto imperdibili appuntamenti per l’Italia. Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma avranno l'occasione di rivivere dal vivo le emozioni di "SIRIO", di “CENERE” e della più recente “100 MESSAGGI” e immergersi nell'atmosfera unica e travolgente che solo Lazza sa creare: delle serate di pura locura (“follia”, in spagnolo).

I biglietti per il LOCURA TOUR saranno in vendita a partire da martedì 23 aprile, alle ore 14:00 su Ticketone e da domenica 28 aprile alle ore 11:00 sugli altri circuiti online e nei punti vendita autorizzati.

A Milano, Lazza è pronto per regalare ai fan della sua città un live show imperdibile nella cornice del Forum d’Assago: gli affezionati del rapper sono interpellati il 21 gennaio 2025 per un concerto dove Lazza ripercorrerà i suoi brani più famosi e perché no, featuring di livello e inediti.